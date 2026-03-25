Partidul Social Democrat (PSD) cere Guvernului să reducă accizele, pe lângă măsurile deja anunțate pentru a limita creșterea rapidă a prețurilor la carburanți. Potrivit PSD, intervenția Guvernului a venit prea târziu, iar măsurile anunțate sunt prea mici față de creșterile înregistrate la pompă în ultimele trei săptămâni.

Social-democrații spun că este nevoie de o reducere a accizelor și că măsurile actuale sunt insuficiente. Ei amintesc că propunerile miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură, făcute imediat după conflictul din Orientul Mijlociu, includeau reduceri sau chiar scutiri de accize pentru motorina folosită în agricultură.

PSD susține că reducerea accizelor are un impact mic asupra bugetului deoarece creșterea TVA pe carburanți compensează pierderile. În plus, o astfel de măsură ar ușura activitatea firmelor de pe piața carburanților. Ei consideră că nu există motive pentru a bloca o astfel de inițiativă, care ar putea reduce prețurile pentru cetățeni și firmele românești.

Tot PSD spune că mai multe state din Uniunea Europeană au luat deja măsuri similare pentru a proteja economiile naționale. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care declară situația de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere și stabilește măsuri pentru protejarea economiei și a populației.

Potrivit proiectului, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului economic și al ministerului de resort.

„E prea târziu şi prea puţin! E nevoie de o intervenţie şi asupra accizelor! PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanţi are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creşterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piaţa de carburanţi. Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea preţurilor la pompă pentru cetăţeni şi pentru firmele româneşti”, au transmis social-democrații.

Se limitează profitul maxim al firmelor care produc, importă sau vând benzină, motorină și materiile prime pentru acestea. Profitul nu poate depăși 50% din media profitului practicat în ultimele 12 luni.

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că a cerut reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, acuzând că convocarea a fost făcută greșit și fără transparență. Guvernul anunțase ședința pentru ora 11:00, dar BNS spune că nu va participa.

Înainte de ședință, la ora 10:30, liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, are o întâlnire cu reprezentanți ai principalelor federații sindicale.

Acest material este susținut de Partidul Social Democrat

