Aflat în plină campanie electorală, Viktor Orban a lansat acuzații directe la adresa Uniunii Europene și a Ucrainei, pe care le consideră implicate în încercări de influențare a alegerilor legislative programate pe 12 aprilie.

În discursul susținut la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), organizată la Budapesta, premierul ungar a susținut că democrația europeană este în declin și a indicat o serie de cauze pe care le consideră esențiale.

„Democraţia europeană este pe moarte pentru că economia sa nu are succes, din cauza cenzurii politice şi pentru că se amestecă deschis în alegerile naţionale”, a declarat Orban. „Acest lucru se întâmplă şi în Ungaria”, a adăugat liderul de la Budapesta.

Viktor Orban a afirmat că există presiuni externe pentru schimbarea actualei puteri politice din Ungaria, în favoarea unei guvernări mai apropiate de Bruxelles și Kiev.

„Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles şi pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul”, a spus Orban, într-un mesaj ferm adresat susținătorilor săi.

Totodată, premierul a criticat rolul Comisiei Europene, afirmând că aceasta nu mai acționează ca un garant al tratatelor europene.

„Bruxelles nu este gardianul tratatelor, ci le trădează”, a subliniat liderul ungar.

Evenimentul CPAC, organizat pentru a cincea oară în capitala Ungariei, a reunit sute de participanți din întreaga lume. Potrivit organizatorilor, la conferință au fost prezenți 667 de invitați din 51 de țări.

Printre aceștia s-au numărat președintele Argentinei, Javier Milei, dar și liderul partidului Vox din Spania, Santiago Abascal.

În discursul său, Orban a transmis un mesaj de susținere pentru Abascal, afirmând: „Abascal este şeful meu. Nu ne-am putea dori un lider mai bun decât eşti tu”.

De asemenea, premierul ungar l-a elogiat pe Javier Milei, despre care a spus: „A demonstrat că bunul simţ este cheia succesului, nu nebunia progresistă”, adăugând că „astăzi Argentina este un bastion al forţelor de dreapta”.

În cadrul conferinței, participanții au primit și un mesaj video din partea președintelui american Donald Trump, care și-a declarat susținerea pentru Viktor Orban în contextul alegerilor parlamentare.

„Îl susţin pe Orban la următoarele alegeri. Este o persoană fantastică, mă bucur că îl pot susţine”, a transmis Trump.

Acesta le-a mulțumit participanților pentru implicarea în promovarea valorilor conservatoare și a subliniat relația dintre Statele Unite și Ungaria.

Președintele american a afirmat că cele două state „vor arăta calea către un Occident reînnoit”.

Viktor Orban, aflat la putere din 2010, și-a concentrat campania electorală pe tema interferențelor externe, acuzând inclusiv Ucraina.

Premierul ungar îl critică pe președintele Volodimir Zelenski, pe care îl consideră responsabil pentru blocarea reluării transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba, afectată de atacurile Moscovei.

Aceste poziții au amplificat tensiunile politice din regiune, în contextul războiului și al relațiilor complicate dintre Ungaria și Ucraina.

Înaintea scrutinului din 12 aprilie, sondajele sugerează o posibilă competiție dificilă pentru partidul Fidesz, condus de Viktor Orban.

Principalul rival este conservatorul Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care câștigă tot mai mult teren în preferințele electoratului.

În același timp, organizația Freedom House clasifică Ungaria drept o țară „parţial liberă”, nu o democrație deplină, în contextul schimbărilor legislative și constituționale adoptate în ultimii ani sub conducerea lui Orban.

Alegerile legislative din aprilie sunt considerate decisive pentru viitorul politic al Ungariei și pentru relația acesteia cu Uniunea Europeană.

Discursul lui Viktor Orban indică o campanie puternic polarizată, în care temele suveranității și influenței externe joacă un rol central.

Rezultatul votului va determina dacă Ungaria își va menține actuala direcție politică sau va intra într-o nouă etapă de guvernare.