În contextul unei piețe energetice tot mai tensionate, Uniunea Europeană face apel la statele membre să își regândească strategia de stocare a gazelor naturale. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Bruxelles-ul solicită reducerea țintei de umplere a depozitelor și o abordare mai echilibrată în procesul de reumplere.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, le-a transmis statelor membre să scadă obiectivul de stocare la 80% din capacitate, cu 10 puncte procentuale sub țintele oficiale stabilite anterior la nivelul Uniunii Europene.

Măsura ar trebui aplicată ”cât mai devreme posibil în sezonul de umplere, pentru a oferi certitudine şi linişte participanţilor la piaţă”, potrivit unei scrisori citate de Financial Times.

Prin această decizie, autoritățile europene încearcă să evite o creștere artificială a cererii care ar putea alimenta și mai mult scumpirile din sectorul energetic.

Piața gazelor naturale a reacționat puternic la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Atacurile dintre Iran și Israel au vizat infrastructuri energetice esențiale, afectând producția și transportul de gaze.

Ca urmare, prețurile gazelor în Europa au crescut cu până la 35%, pe fondul temerilor că unele dintre aceste capacități ar putea rămâne indisponibile pe termen lung.

Pagubele provocate infrastructurii energetice sunt considerate semnificative, iar estimările indică faptul că ar putea fi necesari ani pentru refacerea completă a acestora, ceea ce amplifică incertitudinea din piață.

În același document, comisarul european pentru Energie a transmis că situația actuală necesită o reacție comună din partea tuturor statelor membre.

Deși aprovizionarea Uniunii Europene ”rămâne relativ protejată”, oficialul european a subliniat nevoia unui efort colectiv pentru a gestiona riscurile generate de conflict.

Totodată, acesta a atras atenția că ”evoluţiile recente indică faptul că ar putea dura mai mult până când producţia de gaz petrolier lichefiat va reveni la nivelurile de dinaintea crizei”.

Aceste avertismente vin într-un moment în care piețele energetice sunt deja sub presiune, iar orice perturbare suplimentară poate avea efecte majore asupra economiei europene.

Rezervele de gaze reprezintă un pilon central al securității energetice europene, mai ales în sezonul rece, când cererea pentru încălzire crește semnificativ.

În acest context, oficialii europeni subliniază necesitatea unei abordări mai flexibile în stabilirea țintelor de stocare.

”Trebuie să facem aceste ţinte mai flexibile”, a declarat un oficial al Uniunii Europene pentru Financial Times, sugerând că rigiditatea actualelor reguli poate crea dezechilibre în piață.

Scopul este de a evita situațiile în care statele membre sunt obligate să cumpere cantități mari de gaze într-un timp scurt, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor.

În paralel, Comisia Europeană a transmis guvernelor că trebuie să adopte o interpretare mai flexibilă a regulilor privind importurile de gaze.

Decizia vine în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de energia rusească, fără a afecta însă stabilitatea aprovizionării în perioade de criză.

Măsura are rolul de a preveni blocaje în livrările de gaze și de a permite statelor membre să reacționeze rapid în fața eventualelor perturbări ale pieței.

În ansamblu, situația energetică din Europa rămâne fragilă, fiind puternic influențată de evoluțiile geopolitice.

Conflictul din Orientul Mijlociu, volatilitatea pieței și incertitudinile legate de producția de gaze creează un context dificil pentru statele membre și pentru consumatori.

În acest scenariu, deciziile privind stocarea și aprovizionarea cu gaze devin esențiale pentru stabilitatea economică a Uniunii Europene în perioada următoare.