Evoluția aurului din ultima sesiune reflectă perfect starea de incertitudine din piețele financiare. Metalul prețios a pornit ziua cu un avans moderat, sugerând o posibilă revenire după corecțiile recente, însă acest impuls nu a fost suficient pentru a susține trendul până la final.

Pe parcursul sesiunii, presiunea la vânzare s-a intensificat, iar investitorii au început să își reducă expunerea, ceea ce a împins prețul în jos. Astfel, aurul a închis în intervalul 4.560–4.580 de dolari pe uncie, sub nivelurile atinse în prima parte a zilei.

Aceeași tendință a fost vizibilă și în cazul contractelor futures, care au reflectat o schimbare rapidă de sentiment în rândul investitorilor. Practic, piața a trecut de la o stare de relativ optimism la una dominată de prudență, în doar câteva ore.

În timp ce aurul a încercat, chiar și temporar, o revenire, argintul a rămas blocat pe o traiectorie descendentă clară. Prețul a coborât spre intervalul 69–72 de dolari pe uncie, apropiindu-se de cele mai scăzute niveluri înregistrate în ultimele săptămâni.

Volatilitatea din timpul zilei nu a schimbat direcția generală, ci doar a accentuat amplitudinea mișcărilor. Practic, fiecare tentativă de revenire a fost rapid contracarată de noi ordine de vânzare, semn că investitorii își pierd încrederea în evoluția pe termen scurt a acestui metal.

Declinul argintului este mai pronunțat decât cel al aurului, ceea ce indică o sensibilitate mai mare la schimbările de sentiment din piețe și la mișcările capitalului speculativ.

Privind evoluția pe întreaga săptămână, tabloul este clar negativ pentru ambele metale. Aurul a pierdut aproximativ 9%, în timp ce argintul a înregistrat o scădere de peste 10%, ceea ce marchează una dintre cele mai slabe perioade recente.

Aceste corecții vin după o serie de sesiuni în care presiunea la vânzare s-a acumulat treptat, iar investitorii au început să își marcheze profiturile sau să își reducă expunerea pe active considerate anterior sigure.

Scăderile nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o schimbare de perspectivă în rândul participanților la piață, care devin tot mai precauți în contextul actual.

Un moment cheie a fost sesiunea de joi, când piețele au fost afectate de o vânzare generalizată. Temerea principală a investitorilor a fost legată de impactul economic al conflictului din Iran și de posibilele efecte asupra stabilității regionale și globale.

În acest context, aurul și argintul au înregistrat scăderi de aproximativ 3% la nivelul prețurilor spot, într-o singură zi, ceea ce evidențiază cât de rapid se pot schimba condițiile din piață.

Creșterea aversiunii față de risc nu a dus, de această dată, la o refugiere masivă în metale prețioase, așa cum se întâmpla în mod tradițional, ci dimpotrivă, la lichidări accelerate.

Un rol esențial în aceste mișcări îl are piața petrolului, care a devenit extrem de volatilă. Prețurile țițeiului au oscilat puternic pe parcursul zilelor recente, după ce în timpul săptămânii au atins niveluri de până la 119 dolari pe baril.

Aceste fluctuații au generat un efect în lanț asupra tuturor piețelor financiare. Creșterea bruscă a prețului petrolului a alimentat temerile privind inflația și impactul asupra economiei globale, în timp ce scăderile ulterioare au accentuat incertitudinea.

În acest context, investitorii reacționează rapid și uneori contradictoriu, ceea ce duce la mișcări bruște atât pe piața metalelor prețioase, cât și pe alte segmente.

Evoluțiile de pe piețele bursiere confirmă acest climat instabil. În Europa, acțiunile nu au avut o direcție clară, investitorii oscilând între optimism și prudență.

În Asia, bursele au înregistrat scăderi, pe fondul îngrijorărilor legate de evoluțiile geopolitice și economice. În același timp, contractele futures din Statele Unite indică o posibilă deschidere negativă pe Wall Street, semn că presiunile se mențin.

Această lipsă de direcție arată că piețele sunt într-o fază de așteptare, în care fiecare nouă informație poate schimba rapid sentimentul general.

Analiștii explică volatilitatea actuală printr-o corecție firească după raliul spectaculos din 2025. În acel an, aurul a crescut cu aproximativ 66%, iar argintul a înregistrat un salt impresionant de circa 135%.

Aceste creșteri au atras volume importante de capital, în special din partea fondurilor speculative și a investitorilor de retail. În prezent, o parte din acest capital începe să iasă din piață, ceea ce amplifică scăderile și volatilitatea.

Practic, piața trece printr-un proces de ajustare, în care excesul acumulat anterior este corectat.

În ciuda turbulențelor pe termen scurt, perspectivele pe termen lung pentru aur rămân susținute de cererea venită din partea băncilor centrale, care continuă să acumuleze rezerve.

Cu toate acestea, în perioada actuală, evoluția prețurilor este dictată în principal de factori precum volatilitatea piețelor energetice, tensiunile geopolitice și percepția globală asupra riscului.

Astfel, investitorii se confruntă cu un mediu dificil, în care stabilitatea tradițională a metalelor prețioase este pusă la încercare de dinamica rapidă și imprevizibilă a piețelor globale.