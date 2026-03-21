Dan Andronic, realizatorul podcastului difuzat, vineri, pe evz.ro, a discutat cu invitatul său, Silviu Mănăstire, despre mai multe subiecte ce vizează personaje la nivel înalt. Unul dintre cei vizați, premierul Ilie Bolojan, pe care gazda emisiunii l-a cunoscut în perioada în care actualul prim-ministru fusese numit secretar general al Executivului condus de Călin Popescu Tăriceanu.

Dan Andronic a avut o discuție cu Ilie Bolojan, dar acesta din urmă a dat impresia că are abilitățile de comunicare ale unui perete. „Cum era Bolojan pe care l-am cunoscut eu, când l-a adus Călin Popescu Tăricianu, secretar general al Guvernului. Era foarte opac, m-a trimis odată Călin să stau de vorbă cu el, nu mai știu ce trebuia să discut cu el, și m-am întors după 10 minute și i-am spus Călin, discutăm degeaba. De ce?, m-a întrebat.

Și i-am răspuns: Pentru că e ca tenisul la perete. Îmi vine mingea înapoi și iar îmi vine înapoi. Nu se întâmplă nimic”, a povestit jurnalistul.

Au trecut anii, Bolojan s-a schimbat în perioada în care a ajuns președinte al României, după ce Klaus Iohannis își încheiase mandatul în anul 2024. Povestește tot Dan Andronic, din informațiile aflate de la apropiați.

Îmi povesteau oamenii care l-au cunoscut și din postura de președinte interimar și mi-au zis, dom’le, deci am lucrat excelent cu el atunci. Zicea, asculta, era foarte atent, se informa, își nota, citea. Era foarte empatic față de colaboratori. Nu și-a închipuit că un președinte se confruntă cu atâtea probleme.

Pentru că, într-adevăr, la nivelul ăla trebuie să decizi în foarte multe lucruri și sunt chestii extrem de delicate, pentru care dacă nu ești pregătit, mai bine îi asculți pe ăia care sunt pregătiți. După care, ducându-se la Palatul Victoria, am văzut un cu totul alt Bolojan, unul opac.”

Silviu Mănăstrie a remarcat că Bolojan a evoluat din anumite puncte de vedere, a devenit mai pragmatic din punct de vedere politic în ultimii ani. Invitatul emisiunii crede că premierul este greu de trecut pe linie moartă, chiar dacă are mari opozanți chiar în PNL.

„El a evoluat mult din 2007, 2008. A învățat și politică. Ca să dau un element, că discutăm despre Ilie Bolojan, pentru că sâmbătă este BPN-ul de la PNL, Biroul Politic Național PNL-ului de la Sibiu, la doamna Raluca Turcan acolo. Ea este gazda. Din informații mele n-au forța și n-au puterea să-l dea jos pe Bolojan, pentru că este o cutumă din asta.

Atât timp cât ești prim-ministru, nu te schimbă nimeni de la partid. Problema e că liberalii așteaptă ajutorul PSD-știlor. PSD-știi nu vor să-l dea jos pe Ilie Bolojan deocamdată”.