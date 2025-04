Avertisment pentru alegători de la Silviu Mănăstire!

Cu trei zile în urmă, Anatol Șalaru, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat că a câștigat procesul pe care i l-a intentat lui George Simion în urmă cu aproape trei ani, când l-a declarat „persona non grata” pentru legăturile sale cu agenți secreți ai Kremlinului.

„Vreau să vă anunţ că am câştigat procesul pe care mi l-a intentat George Simion în Republica Moldova, în urmă cu aproape trei ani! În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a şocat pe mulţi.Am spus că Simion a fost declarat ”persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe şi au observat că Simion desfăşura activităţi ilegale şi care subminau statul moldovean.