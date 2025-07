Nicușor Dan a atras atenția prin sumele importante mobilizate pentru susținerea campaniilor sale electorale.

În perioada de precampanie pentru alegerile locale din 2024, Nicușor Dan a primit donații totale de aproape 1,75 milioane de lei. Cele mai consistente contribuții au venit de la Marica și Florin Talpeș, cu 660.000 lei, și de la Bogdan Mici, cu 250.000 lei.

În plus, campania a beneficiat de 3.179 donații online făcute de 2.594 donatori unici, în valoare totală de 862.047,79 lei (după comisioane, suma încasată a fost de 843.782,87 lei). Cheltuielile din această perioadă s-au ridicat la peste 1,6 milioane lei, rezultând un excedent de aproximativ 145.000 lei.

În campania oficială din 2024, pentru alegerile din București, s-au raportat cheltuieli totale de 460.000 lei, sumă rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). În această etapă, Nicușor Dan a apelat și la împrumuturi de la mai mulți susținători: 100.000 lei de la Bogdan Stanoiu, 100.000 lei de la Florin Talpeș, 100.000 lei de la Radu Cristian Stanoiu și 160.000 lei de la Claudia M. Dănilă.

Pe parcursul precampaniei pentru alegerile naționale din 2025, s-au strâns donații în valoare totală de peste 9,5 milioane lei. Printre cei mai importanți susținători financiari s-au numărat Răzvan de la Buzău (145.394 lei), Marica (1,23 milioane lei) și Bogdan (455.000 lei).

Veniturile totale raportate de echipa lui Nicușor Dan până acum se ridică la peste 2 milioane lei, iar cheltuielile pentru campania electorală din 2025 au atins 1,2 milioane lei, acestea fiind rambursate de AEP. Pentru această campanie, au fost contractate și împrumuturi semnificative: 250.000 lei de la Bogdan Mici, 200.000 lei de la Răzvan, 200.000 lei de la Marica și 100.000 lei de la Florin Talpeș.

„Pentru alegerile prezidenţiale, cheltuielile pe care le-am făcut în turul I – 20,5 milioane de lei, pentru care am solicitat rambursarea de la AEP. Pentru asta m-am împrumutat cu 20,2 milioane de lei de la 111 persoane. Cheltuielile totale din Turul II – 40,5 de milioane, asta era limita legală, pentru care m-am împrumutat cu 38,5 milioane de la 239 de persoane.

În precampanie a primit donaţii de 9,5 milioane de lei şi a avut cheltuieli de 7 milioane de lei. Preşedintele a spus că a avut 18.700 de donaţii sub 5.000 de euro de la 15.800 de donatori, suma acestora fiind sub 6,5 milioane de lei. Cinci persoane au donat sume mai mari.

În precampania prezidențială donații de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferență de 2,5 milioane lei. Donații online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei. Cinci persoane au donat sume mai mari Talpeș 805.00o lei, Aurel Iancu 500.000 lei.

În campanie cheltuieli în turul 1 – 20,5 milioane lei, pentru care am solicitat rambursare. M-am împrumutat 20,5 mil lei de la 111 persoane. Cheltuieli totale turul doi 40,5 milioane lei pentru care m-am împrumutat 30 milioane lei. Declarația de avere o să o punem pe site-ul președinției. În ceea ce privește banii rămași din donații, aproximativ 2,5 milioane de lei vor rămâne, dacă AEP îmi rambursează banii înapoi (cu tot cu cei primiți în 2024 – n.r.). Mi-aș dori ca acești bani să fie dați pentru a stimula cauze civice.”