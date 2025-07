Decretele semnate luni de președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat mai multe legi importante la scurt timp după conferinţa de presă în care a oferit explicații cu privire la măsurile de austeritate, subliniind că acestea nu vor fi aplicate, aşa cum a promis în campania electorală.

Luni, 14 iulie 2025, șeful statului a semnat o serie de decrete:

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private (PL-x 146/20.05.2025);

Decret pentru promulgarea Legii privind desființarea unei judecătorii și a parchetului de pe lângă aceasta (PL-x 93/31.03.2025);

Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei de 15 august ca Ziua Maramureșului (PL-x 128/06.05.2025);

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Rucăreanu Robert din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, începând cu data de 15 iulie 2025;

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, la trecerea în rezervă, a domnului general de brigadă – cu o stea Anicescu Mircea, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, la data de 19 iulie 2025;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Ricu Adrian, din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 iulie 2025.

Documentele au fost trimise pentru publicare în Monitorul Oficial.

Președintele și-a făcut publică declarația de avere

În altă ordine de idei, amintim că Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere pe site-ul Administrației Prezidențiale, respectând promisiunea făcută în conferința de presă susținută luni dimineață. Documentul include atât informațiile despre bunurile deținute, cât și donațiile primite în cadrul campaniei electorale. Șeful statului anunțase încă din 20 iunie că a transmis declarația de avere către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Potrivit documentului, președintele deține un teren intravilan în Predeal, județul Brașov, achiziționat în 2007, cu o suprafață totală de 7.460 de metri pătrați.

Totodată, acesta are în proprietate un autoturism marca Citroen, fabricat în anul 1986.

În rubrica destinată împrumuturilor acordate, Președintele României a declarat că a oferit, din fonduri proprii, un împrumut în valoare de 20.000 de euro unei persoane fizice.

Conform declarației de avere, Nicușor Dan are deschise mai multe conturi bancare: un cont curent în valoare de 199.413 lei, activ din anul 2007, un alt cont cu 43.672 de lei, deschis în 2025, un cont în euro cu un sold de 180 de euro, deschis tot în acest an, precum și un cont bancar deschis în 2025 care figurează cu sold zero. Mai multe puteți citi aici.