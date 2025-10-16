Partidul condus de George Simion a transmis că legea adoptată reprezintă „o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”.

Potrivit comunicatului, formațiunea susține că beneficiarii reali ai modificărilor legislative ar fi administratorii fondurilor private de pensii, care ar urma să încaseze comisioane între 0,21% și 0,27%, precum și statul român, care ar obține o sursă suplimentară de finanțare pentru sistemul public.

În textul transmis, AUR afirmă că sistemul de pensii private a funcționat timp de aproape două decenii „cu reguli clare și cu încrederea românilor”, iar actualele modificări ar reprezenta „o încălcare vădită a acestei încrederi și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor acumulate”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români. 1. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câștigând cât mai mulți bani dacă aceștia rămân cât mai mult timp în conturi. 2. Iar, în al doilea rând, principalul câștigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriașe. Sistemul de pensii a funcționat timp de aproape două decenii cu reguli clare, iar românii au contribuit cu încredere la el pentru a-și asigura o pensionare liniștită. Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte”, acuză AUR.

AUR susține că noua lege reduce gradul de control al participanților asupra sumelor acumulate și creează un precedent periculos, prin care statul ar putea modifica regulile chiar înainte de plata pensiilor.

Formațiunea transmite că „Guvernul le transmite cetățenilor că banii lor nu mai sunt, de fapt, ai lor”, criticând decizia coaliției de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

Reprezentanții partidului afirmă că măsura este neconstituțională și contravine principiului protecției proprietății private.

„În loc să ofere siguranță, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani și generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ți primi drepturile pentru care ai contribuit o viață. Practic, Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi. Alianța pentru Unirea Românilor nu poate sta deoparte în fața deciziilor neconstituționale girate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerității cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiații statului își încasează liniștiți veniturile grase”, a transmis AUR.

Proiectul de lege a fost adoptat miercuri în Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. Parlamentarii AUR au votat împotrivă, iar grupul POT s-a abținut.

Actul normativ modifică regulile de plată a pensiilor private și stabilește noi comisioane pentru fondurile de administrare. Potrivit procedurii, legea urmează să fie transmisă spre promulgare, însă sesizarea AUR va fi analizată de Curtea Constituțională înainte de semnarea decretului.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat că Secțiile Unite se vor reuni joi, 16 octombrie, la ora 14:00, pentru a analiza sesizarea privind controlul de constituționalitate al legii. Potrivit instituției, tema principală a ședinței este verificarea respectării procedurii legislative și a principiilor constituționale înainte de promulgarea actului.