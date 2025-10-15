Senatul României a fost astăzi scena unui gest considerat de AUR drept o trădare a electoratului: USR a votat împotriva propriei propuneri legislative menite să desființeze AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Decizia a fost criticată dur de Grupul Senatorial AUR, care a denunțat la tribuna Senatului duplicitaritatea partidului aflat acum la guvernare.

Senatorul Ștefan Geamănu a calificat votul drept un „spectacol suprarealist de ipocrizie politică” și a subliniat că USR, partid care se lăuda în opoziție cu reformele și reducerea risipei, a ales să păstreze instituțiile ineficiente doar pentru a proteja sinecurile și posturile călduțe ale propriilor membri.

El a accentuat că românii încep să înțeleagă că USR nu reprezintă o alternativă reală, ci doar „aceeași Mărie cu altă pălărie”.

„Astăzi asistăm la un nou spectacol suprarealist de ipocrizie politică marca USR! Partidul care, în opoziție, se bătea cu pumnii în piept că vrea reformă, votează astăzi împotriva propriei inițiative, doar pentru că a ajuns la putere și are interesul să păstreze sistemul. Românii au început să vadă că USR nu e o alternativă, ci doar aceeași Mărie cu altă pălărie”, afirmă senatorul Ștefan Geamănu.

Reprezentanții AUR au reiterat că votul de astăzi confirmă adevăratele priorități ale USR: menținerea controlului asupra resurselor publice și consolidarea propriilor avantaje politice. În contrast, AUR susține desființarea instituțiilor inutile și combate risipele financiare ale statului.

Potrivit AUR, actuala coaliție guvernamentală acționează unitar pentru protejarea intereselor interne, ignorând promisiunile de reformă și cerințele de austeritate administrativă.

Parlamentarii formațiunii au reafirmat angajamentul de a monitoriza activitatea guvernamentală și de a lupta împotriva oricărei forme de risipă, considerând gestul USR un exemplu clar de ipocrizie politică care dăunează românilor.

„În timp ce USR, alături de ceilalți parteneri ai majorității parlamentare, validează risipa și perpetuarea instituțiilor birocratice ineficiente, AUR rămâne consecvent luptei împotriva risipei banului public și a supra-reglementării. Poziția noastră este fermă: instituțiile inutile care devorează bugete mari, precum AMEPIP, trebuie desființate pentru a opri irosirea resurselor naționale”, se arată într-un comunicat al AUR.

Proiectul privind desființarea AMEPIP merge acum pentru dezbateri și vot final în Camera Deputaților.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este un organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică și care se află în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. Instituția are rolul de a coordona și monitoriza implementarea acțiunilor și politicilor de guvernanță corporativă la nivelul autorităților publice tutelare, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.