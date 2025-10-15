Asociația Pro Infrastructură a anunțat că cei 28,35 de kilometri ai lotului 2 din A7 vor fi deschiși circulației vineri după-amiază, probabil după ora 15:00. Cu toate acestea, traficul va fi permis doar pe direcția Buzău–București, nu și invers.

Reprezentanții API au explicat că șoferii care vin dinspre Ploiești vor fi obligați să iasă de pe autostradă la kilometrul 47 și să intre prin localitățile Stâlpu, Pietrosu, Costești și Spătaru, deoarece breteaua de descărcare din nodul A7–DN2 nu este încă finalizată.

„Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulaţia pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău. Dar la noi niciodată nu este aşa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre Bucureşti se face prin acest punct. În schimb, şoferii care vin dinspre Ploieşti trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, şi să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costeşti şi Spătaru, în loc să evite complet aceste localităţi”, au scris, miercuri, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit organizației, autoritățile au avut suficient timp pentru a se asigura că lucrările la bretea vor fi terminate în timp util, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Asociația Pro Infrastructură afirmă că nivelul de incompetență și delăsare din partea autorităților este „inacceptabil”. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, reprezentanții organizației au spus că grija față de cetățeni lipsește complet, iar oficialii CNAIR și ai Ministerului Transporturilor „fug de răspundere”.

Ei au arătat că problemele întâmpinate la acest lot de autostradă sunt cauzate atât de erorile constructorului Trace, cât și de lipsa de coordonare a instituțiilor statului. Asociația susține că Ministerul Transporturilor și CNAIR nu au reușit să gestioneze corespunzător relația cu antreprenorii și că deschiderea traficului ar fi trebuit să fie completă, nu doar pe un sens.

„Grija faţă de cetăţenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR şi MT este ca şi inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit şi sensul de descărcare pe cei câţiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 şi DN2, nu doar cel de încărcare. Mai mult, aşa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace de pe cele 3 structuri unde au greşit nu doar sudurile iniţiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluţia de remediere”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Reprezentanții API au menționat și promisiunile anterioare ale oficialilor, potrivit cărora autostrada urma să fie deschisă integral cel târziu în septembrie 2024.

Contractul pentru lotul 2 Ploiești–Buzău a fost semnat în iunie 2022 cu asocierea româno-bulgară Coni–Trace, pentru o valoare de 1,25 miliarde de lei fără TVA. Durata de execuție a fost stabilită la 20 de luni, fără perioadă de proiectare, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în august 2022.

Constructorii au primit o extensie de aproximativ șase luni, justificată prin problemele întâmpinate cu materialele de construcție, ceea ce a dus la o întârziere de un an față de termenul contractual ajustat, respectiv octombrie 2024.

Asociația Pro Infrastructură a precizat că, după inaugurarea acestui tronson, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România ajunge la 1.353,4 kilometri, dintre care 83,54 kilometri au fost deschiși în anul 2025.

Potrivit estimărilor organizației, breteaua din nodul A7–DN2, necesară pentru fluxul de trafic dinspre sud spre nord, ar putea fi finalizată în una-două săptămâni. Restul celor aproape 14 kilometri de autostradă care ocolesc municipiul Buzău ar urma să fie deschiși la sfârșitul lunii noiembrie.

În nordul Moldovei, lucrările continuă între Focșani și Adjud, unde constructorul UMB ar putea livra cel puțin o parte din tronson până la finalul lunii decembrie.