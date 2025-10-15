Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat miercuri, la Palatul Parlamentului, că toate obiectivele și amenajările hidroenergetice începute înainte de anul 2007 vor putea fi finalizate fără a mai fi necesar un acord de mediu, în urma adoptării unei legi care modifică regimul ariilor protejate. Parlamentarul a explicat că inițiativa are ca scop deblocarea unor investiții considerate esențiale pentru siguranța energetică a României și că adoptarea proiectului reprezintă o victorie împotriva celor care, în opinia sa, frânează dezvoltarea economică a țării.

Zamfir a precizat că noua lege stabilește clar că toate construcțiile hidroenergetice începute înainte de 2007 – anul în care au fost delimitate perimetrele ariilor protejate – vor fi scoase din aceste zone, astfel încât lucrările să poată fi continuate fără acorduri de mediu suplimentare. El a menționat că respectivele obiective au fost declarate prin decizii ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării drept proiecte de siguranță națională, motiv pentru care vor fi finalizate în regim de urgență după promulgarea legii.

„Astăzi vreau să dau două veşti bune oamenilor, românilor, şi o veste proastă ministrei Mediului şi braţului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României. S-au votat astăzi două legi, una cu privire la modificarea regimului ariilor protejate, care stabileşte foarte clar că toate obiectivele, amenajările hidroenergetice, a căror construcţie a început înainte de anul 2007, adică atunci când s-au stabilit acele perimetre ale ariilor protejate, să fie scoase din aceste zone şi acele obiective să-şi continue construcţia fără aceste acorduri de mediu. Aceste obiective hidroenergetice au fost trecute prin decizii ale CSAT ca fiind proiecte de siguranţă naţională. Ca atare, toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgenţă, fără să mai fie nevoie de acest balet politic pe care l-am văzut de ceva vreme din partea ministrului Mediului, care nu numai că n-a pus în aplicare solicitarea prim ministrului de a emite în două săptămâni, dacă vă aduceţi aminte, de la moţiune, o ordonanţă de urgenţă care să urgenteze”, a afirmat Daniel Zamfir.

Senatorul PSD a afirmat că această modificare legislativă vine în contextul în care ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR) ar fi refuzat să aplice o solicitare anterioară a prim-ministrului privind emiterea unei ordonanțe de urgență pentru accelerarea proiectelor.

Zamfir a susținut că atitudinea ministrei „a probat toată reaua credinţă de care este capabilă”, reproșându-i faptul că ar fi transmis localnicilor dintr-o zonă vizată de o hidrocentrală că astfel de investiții nu sunt necesare, pe motiv că ar afecta rezervele de apă.

Tot în cadrul declarațiilor sale, Daniel Zamfir a anunțat adoptarea unei alte legi importante, care îi vizează pe prosumatori – persoanele fizice și juridice care dețin instalații proprii de producere a energiei regenerabile.

Senatorul a explicat că noul act normativ permite compensarea cantitativă a energiei electrice produse și consumate, ceea ce înseamnă că utilizatorii vor plăti doar diferența dintre energia livrată în rețea și cea consumată.

Zamfir a adăugat că legea introduce și o facilitate pentru cei care folosesc același furnizor de gaze naturale, permițând compensarea financiară și în raport cu consumul de gaz.

„A doua veste bună pe care vreau să o dau oamenilor, e vorba de prosumatori, de cei care şi-au instalat acasă şi la companii, pentru că legea priveşte şi persoanele juridice, cei care au instalate centrale electrice cu producerea energiei regenerabile. Am stabilit de astăzi, prin lege, că se poate face compensarea cantitativă a energiei electrice. Aşadar, oamenii care au acest tip de centrale electrice, panouri solare în general, vor primi factura doar compensată cu cantitatea de energie care a fost livrată. Adică doar diferenţa între cât ai consumat şi cât ai produs. O veste bună pe care, de asemenea, o pot da oamenilor este că pentru cei care au şi au ales acelaşi furnizor şi de gaze, compensarea financiară se poate face şi cu privire la consumul de gaz”, a explicat Zamfir.

În plus, actul normativ include măsuri de flexibilizare a consumului, permițând reportarea surplusului de energie electrică pentru o perioadă de până la 24 de luni. Potrivit lui Daniel Zamfir, prosumatorii vor avea și posibilitatea de a transfera surplusul de energie către alte persoane aflate la același furnizor, ceea ce în opinia sa reprezintă o abordare echitabilă a pieței.

Zamfir a subliniat că România are în prezent aproximativ 250.000 de prosumatori, iar noile măsuri legislative ar trebui să încurajeze investițiile în surse de energie verde, asigurând în același timp un echilibru între nevoile de dezvoltare și protecția mediului.