Daniel Zamfir îl pune la zid pe Ludovic Orban. De ce îl acuză
Daniel Zamfir a comentat ironic declarațiile lui Ludovic Orban, care a acuzat că Klaus Iohannis ar fi creat „monstruoasa coaliție” PNL-PSD. Zamfir a remarcat că aceeași coaliție era acceptabilă când Orban a fost numit premier cu sprijinul PSD și că acum, în contextul includerii USR, Orban îl laudă pe Nicușor Dan pentru cumpătare și înțelepciune. Liderul PSD consideră că Orban rămâne „irecuperabil” și va continua să critice PSD, însă cu credibilitatea determinată de scorul său electoral.
”LUDOVICE, LUDOVICE…TOT VENINOS AI RAMAS!
Noul reformator al clasei politice, „prospatura” Ludovic Orban, zice ca Iohannis a creat „monstruoasa coalitie” PNL-PSD. Acelasi Iohnnis era bun cand l-a numit pe el premier, cu sprijinul ” monstruosului” PSD.
Acum, cand seful lui a insistat sa se faca aceesi coalitie, la care s-a adaugat si USR, Nicusor Dan se dovedeste a fi un om cumpatat si intelept- zice ludovicul!
N-am inteles daca înțelepciunea vine din impunerea neomarxistilor in arcul guvernamental
ludovicul ramane irecuperabil!
Din deal, de cate ori va cuvanta, va invenina PSD cu aceeasi consecventa! Dar o va face cu credibiltatea scorului pe care l-a obtinut la alegeri.”, scrie Daniel Zamfir.
Orban critică aducerea PSD la guvernare
Ludovic Orban a catalogat drept „catastrofală” decizia președintelui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare. Orban a susținut că, dacă PSD ar fi rămas în opoziție, partidul ar fi câștigat alegerile, iar includerea sa la guvernare a sufocat România, blocând activitatea administrației centrale, locale și a companiilor de stat.
Fostul lider PNL a acuzat conducerea politică, inclusiv pe Iohannis, Ciolacu și Cîțu, precum și serviciile, că au contribuit la această situație, generând un sentiment de frustrare și nemulțumire în rândul cetățenilor.
”A fost o decizie catastrofală care a fost luată… după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare… oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a spus Orban.