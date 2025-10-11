Daniel Zamfir a comentat ironic declarațiile lui Ludovic Orban, care a acuzat că Klaus Iohannis ar fi creat „monstruoasa coaliție” PNL-PSD. Zamfir a remarcat că aceeași coaliție era acceptabilă când Orban a fost numit premier cu sprijinul PSD și că acum, în contextul includerii USR, Orban îl laudă pe Nicușor Dan pentru cumpătare și înțelepciune. Liderul PSD consideră că Orban rămâne „irecuperabil” și va continua să critice PSD, însă cu credibilitatea determinată de scorul său electoral.

” LUDOVICE, LUDOVICE…TOT VENINOS AI RAMAS!

Noul reformator al clasei politice, „prospatura” Ludovic Orban, zice ca Iohannis a creat „monstruoasa coalitie” PNL-PSD. Acelasi Iohnnis era bun cand l-a numit pe el premier, cu sprijinul ” monstruosului” PSD.

Acum, cand seful lui a insistat sa se faca aceesi coalitie, la care s-a adaugat si USR, Nicusor Dan se dovedeste a fi un om cumpatat si intelept- zice ludovicul!

N-am inteles daca înțelepciunea vine din impunerea neomarxistilor in arcul guvernamental

ludovicul ramane irecuperabil!

Din deal, de cate ori va cuvanta, va invenina PSD cu aceeasi consecventa! Dar o va face cu credibiltatea scorului pe care l-a obtinut la alegeri.”, scrie Daniel Zamfir.

Ludovic Orban a catalogat drept „catastrofală” decizia președintelui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare. Orban a susținut că, dacă PSD ar fi rămas în opoziție, partidul ar fi câștigat alegerile, iar includerea sa la guvernare a sufocat România, blocând activitatea administrației centrale, locale și a companiilor de stat.

Fostul lider PNL a acuzat conducerea politică, inclusiv pe Iohannis, Ciolacu și Cîțu, precum și serviciile, că au contribuit la această situație, generând un sentiment de frustrare și nemulțumire în rândul cetățenilor.