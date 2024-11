UPDATE 21. Alegeri prezidențiale 2024. AUR acuză multiple fraude. PNL se zbate să intre în turul doi

„Există o mobilizare. Noi, toţi trei am spus de mai mult timp am spus că la turul 1 va fi o mobilizare din partea tuturor partidelor, lucru care se şi vede. Până la urmă, ne bucură faptul cu cât mai mulţi români vin la vot. Am date că a venit foarte multă lume la vot şi vom vedea. Atât eu, cât şi Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu, am spus, din vară, cine va intra pe locul doi”, a spus Marcel Ciolacu (PSD), aflat la sediul partidului politic. „Ne batem pentru locul 2 cu încă un candidat. Mobilizarea este maximă. Vă rog din suflet să nu vă lăsați manipulați de niciun fel de sondaj, SMS, WhatsApp până la închiderea urnelor, pentru că stăm extrem de bine și bazele noastre electorale sunt mobilizate. Pe bazele electorale e clar că vom câștiga 20% din județele României pentru candidatul nostru. Vă rog până în ultima clipă să rămâneți în secțiile de vot, nu plecați de la numărătoare. Bazinul suveranist e împărțit în două și practic nu mai are șanse să intre în turul 2. Bătălia se duce între doi candidați de dreapta pentru a intra în turul 2. Bătălia ultimelor ore este extrem de importantă, în Diaspora vor mai fi minim încă 150.000 de voturi. În momentul acesta s-a produs bascularea spre mediul rural, acolo unde încă se votează. Până în ultimul moment, votați!”, a spus europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

„Pe parcursul zilei de astăzi ne-am confruntat cu multiple fraude, cu oameni care intră câte doi în secia de vit, cu oameni care teoretic ar susţine un partid, dar duc voturi pentru alt partid, e cazul unor lideri PNL. Şi cu unele servicii de informaţii, de fapt mă refer la foşti şefi de servicii de informaţii şi cu o reţea întreagă de troli, de boşi, de voturi falsificate, de voturi plătite, de manipulare a opiniei publice. Din fericire, toate aceste încercări ale reţelei Coldea şi a statului paralel de a ne păcăli alegătorii au eşuat. Mai avem două ore de vot în România, trei ore în Italia, Spania, Olanda, Belgia, Germania şi patru ore în Regatul Unit şi în Irlanda. Domnul Coldea şi-a folosit influenţa, şi-a folosit foştii tovarăşi şi foşti rezervişti din cadrul SRI şi a securităţii pentru a încerca să oprească voinţa poporului român. AUR a cerut prin prima zi de campanie ca această competiţie de fie una corectă, democratică şi să îi lăsăm pe ormâni să decidă, fac un apel către toate instituţiile statului român să urmărească banii, să urmărească traseul conturilor false şi să îi spună domnului Coldea că a pierdut puterea în statul român, şi nu de azi, de ieri, de câţiva ani. Avem toată încrederea în instituţiile statului român că îşi vor face datoria şi facem un apel ca acei lideri judeţeni ai PNL care au încercat să ducă voturi către un alt candidat nu vor mai fi în prim-planul politicii româneşti. Îi transmitem domnului Coldea că ştim ce a făcut, ştim prin cine a făcut, ştim întreaga reţea pe care a folosit-o şi mai ştim că a eşuat. Aşa că recomandăm cu încredere, suntem foarte aproape de un vot istoric, tuturor românilor să meargă la vot”, a anunțat liderul AUR, George Simion, de la sediul partidului politic. „Suntem în ultimele ore, decisive pentru viitorul nostru. Votul vostru contează mai mult ca niciodată. Lupta se duce până la capăt, dar cu mobilizarea fiecăruia dintre noi, putem face diferenţa. Vă mulţumesc din suflet celor care aţi votat deja şi vă îndemn pe toţi ceilalţi să mergeţi, acum, la urne. România are nevoie de fiecare dintre voi, pentru siguranţa şi prosperitatea fiecărui român. Astăzi, la vot putem scrie istorie”, le-a transmis Nicolae Ciucă (PNL) alegătorilor români de pretutindeni.

UPDATE 20. Alegeri prezidențiale 2024. Marcel Ciolacu vede alt candidat în turul 2

Alegeri prezidențiale 2024. Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a afirmat duminică, într-un interviu la Antena 3, că „există posibilitatea ca votul din diaspora să aducă în turul al doilea un candidat care, în prezent, nu este considerat favorit pentru această etapă”.

”Votul din diaspora e posibil să împingă un candidat care în acest moment nu se vede în turul 2. Două puncte procentuale înseamnă mult în lupta dintre cei trei (cei trei candidați care se luptă pentru locul 2 – n.red.). În turul 2 lupta începe de la 0-0. Cine crede că are un avantaj se înșeală. Votul din diaspora poate schimba”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale va fi influențat semnificativ de „atacurile” presei din timpul campaniei electorale.

”Veți vedea persoane care au apărut pe ultima sută de metri, nu le cunoaștem familia, unde, cu cine locuiește, dacă au pantofi roșii. Toate, pe fondul acestor atacuri”, a spus liderul PSD.

UPDATE 19. Alegeri prezidențiale. Mesajele transmise de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă

Alegeri prezidențiale. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au transmis duminică mesaje în care au încurajat alegătorii să participe la vot. Ei au subliniat importanța implicării cetățenilor pentru viitorul României.

Marcel Ciolacu a lăudat prezența ridicată la urne, considerând-o un semn al dorinței românilor pentru stabilitate și dezvoltare prin investiții în infrastructură, educație și sănătate.

„Îi felicit pe românii care au ieşit la vot în număr mare! Românii ne arată, prin votul lor masiv, că ştiu exact ce vor – o ţară stabilă, care se dezvoltă construindu-şi un viitor bazat pe reindustrializarea ţării, pe autostrăzi, şcoli şi spitale moderne. Îi indemn pe toţi românii să vină la vot în continuare! Fiecare vot în plus probează cât de solidă este democraţia românească”, a transmis Marcel Ciolacu, duminică, într-un mesaj postat pe Facebook.

Nicolae Ciucă a îndemnat la mobilizare suplimentară, subliniind că fiecare vot contribuie la construirea unei Românii mai puternice și stabile.

„Vă mulţumesc! Suntem bine, suntem pe drumul cel bun. Dar acum e momentul să fim siguri: mergeţi la vot! Îndemnaţi-vă familia, prietenii, colegii să facă acelaşi lucru. Fiecare vot contează şi fiecare alegere pe care o facem astăzi ne defineşte viitorul. Împreună facem România mai puternică!”, a arătat el.

UPDATE 18. Alegeri prezidențiale. Mohammad Murad: E nevoie să ne asumăm cu totul altceva

Cunoscutul om de afaceri Mohammad Murad, care este şi liderul organizaţiei judeţene AUR Constanţa, a subliniat că ţara noastră are nevoie de un nou început.

„Sper să nu mai fim păcăliţi încă o dată ca în 2019, ţin minte foarte bine că domnul Iohannis a luat 7 milioane de voturi, iar astăzi, dacă ar candida, ar lua sub 200.000 de voturi. E nevoie de un nou început, e nevoie ca tuturor celor rău întâmplate în România să le punem capăt şi asta înseamnă că este nevoie de o hotărâre prin care să ne asumăm cu totul altceva. E nevoie chiar şi în Constanţa, care suferă şi care a ajuns pe locul 20 din punct de vedere economic şi în fiecare an scade cam cu 5% populaţia. Este nevoie să păstrăm populaţia, este un lucru foarte important şi să păstrăm valorile şi morale şi materiale”, a afirmat Mohammad Murad.

UPDATE 17. Mesaje Gabriela Firea şi Dan Motreanu

Europarlamentarul Gabriela Firea a transmis un mesaj în mediul online după ce a mers la vot.

„Am votat cu gândul la tineri, familii, femei, copii, bunici. În speranța că viața lor va fi mai bună, mai sigură. Am votat și pentru comunități dezvoltate, în care să se investească din fonduri naționale dar și fonduri europene, astfel încât să se bucure toți românii – de la orașe sau sate -, de confort și civilizație”, a scris Firea pe pagina sa de socializare.

La vot a mers astăzi şi europarlamentarul PNL Dan Motreanu.

„Românii vor un preşedinte educat, cu o carieră solidă, serios, onest, familist. Am votat cu singurul candidat care întruneşte aceste calităţi. Preşedintele României este şeful forţelor armate, conduce politica externă şi propune primul-ministru. Am votat cu candidatul care este este cel mai bine pregătit pentru a exercita aceste atribuţii, mai ales în contextul războiului de la graniţele României. Îi îndemn pe toţi românii să voteze ţinând cont de cine merită să fie preşedinte şi cine nu merită să fie preşedinte. Avem nevoie de un preşedinte care să fie un exemplu de integritate şi care să inspire încredere prin acţiunile sale, un lider care să fie capabil să gestioneze cu succes provocările interne şi externe, să asigure securitatea ţării, să propună un premier care să ducă o politică de creştere economică. Am votat pentru comunitate, familie şi ţară”, a transmis acesta.

UPDATE 16. A mers la vot şi ministrul Finanţelor, Marcel Boloș

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloș, a declarat că a votat pentru principii clare, pentru o direcţie în care crede, pentru susţinerea investiţiilor şi pentru cheltuirea chibzuită a fiecărui leu.

„Astăzi am votat pentru principii clare, pentru o direcţie în care cred şi pe care mi-o doresc pentru România. Am votat cu gândul la lucrurile pe care le-am văzut cu ochii mei: cum banii europeni pot schimba comunităţi întregi, cum o autostradă finanţată din fonduri UE poate aduce dezvoltare, cum accesul la pieţele globale poate transforma afaceri mici în poveşti de succes. Am votat pentru cota unică, pentru că ea reprezintă un principiu fundamental al echităţii şi al respectului pentru munca fiecăruia. Pentru susţinerea investiţiilor, singura cale reală prin care putem construi o economie modernă, locuri de muncă mai bine plătite şi servicii publice mai bune. Am votat pentru cheltuirea chibzuită a fiecărui leu, pentru că bugetul public nu este o resursă inepuizabilă, ci rezultatul muncii tuturor. Cel mai important, am votat pentru un preşedinte iubitor de Dumnezeu şi de ţară”, a transmis şeful de la Finanţe pe pagina sa de socializare.

El a îndemnat românii să meargă la urne, subliniind că fiecare vot „este o contribuţie la România pe care ne-o dorim”.

„Un gospodar adevărat nu lasă casa în grija altora. Fiecare vot este o contribuţie la România pe care ne-o dorim. Nu lăsaţi viitorul să fie construit fără să spuneţi ce fel de temelie vreţi să aibă”, a adăugat Marcel Boloș.

UPDATE 15. Cristian Terheș: Cei rămaşi în România să nu mai plece!

Cristian Terheș, europarlamentar și candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Naţional Conservator Român, a votat duminică la Liceul „Jean Monnet” din Capitală.

„Am votat pentru un preşedinte credincios naţiunii române, am votat pentru o Românie puternică, sigură şi prosperă, astfel încât cei plecaţi să se întoarcă, iar cei rămaşi să nu mai plece”, a afirmat Terheș.

UPDATE 14. George Simion a votat de acum 2 zile, însă a însoţit-o pe Ilinca la Colegiul „Gheorghe Lazăr”

George Simion, preşedinte al AUR şi candidat la alegerile prezidenţiale, a votat deja la Roma vineri, 22 noiembrie, la Consulatul General al României din capitala Italiei.

Duminică însă, el a mers la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, acolo unde a şi învăţat, pentru a fi alături de soţia sa, Ilinca, în momentul în care aceasta şi-a exprimat opţiunea de vot.

Iată ce a declarat liderul AUR în faţa jurnaliştilor:

„Eu și în liceu și în toate proiectele în care am fost implicat mi-am făcut temele. Îmi pare rău că alți candidați au venit nepregătiți. Încurajez românii să meargă la vot, e important. Sunt bucuros că reușim să redăm speranța românilor și să se gândească la un viitor mai bun. Votul la Roma a fost extrem de bine organizat. Însă, din păcate, s-au constatat niște fraude și aș vrea să se rezolve astăzi. Nu poți avea buletine de vot deja ștampilate. Am văzut acest lucru în mai multe zone rurale. Trăim în lumea primarilor care dau ei președintele? Să lăsăm românii să decidă. Să votăm pentru toți românii.”

George Simion nu a vrut să estimeze ce procent ar putea lua în turul întâi, afirmând că se teme să nu încalce legislaţia electorală prin declaraţiile sale. În schimb, i-a îndemnat pe români să vină în număr cât mai mare la vot.

„Îndemn românii să voteze. Și persoanele vârstnice, să fie că le respectăm și că le mulțumim că ne-au lăsat o țară fără datorii. Le mulțumim părinții și bunicilor noștri, ne gândim la mineri, la siderurgiști, la petroliști, la cadrele militare în rezervă, la cei care au muncit ca noi să avem o țară. Ne gândim la economiști, la cadrele medicale, cadrele didactice, care sunt remunerați prea puțin și sunt încurajați să plece, să-și abandoneze meseria pentru care au un har. Rugăm toți românii de bună credință să meargă la vot cu încredere. Vreau să le arăt românilor din Diaspora că îi respectăm. Vrem să punem bazele României de mâine”, a precizat Simion.

UPDATE 13. Mesajul ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a votat la o secție din Pitești, în incinta Școlii Gimnaziale „Nicolae Simionide”. Ea a fost însoțită de mai mulți social-democrați argeșeni, printre care și președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă.

„Am votat pentru un președinte care să muncească pentru România. Am votat pentru un președinte care reprezintă calea sigură pentru echilibru și dezvoltare”, a fost mesajul transmis de Simona Bucura-Oprescu.

Update 12. Cristian Diaconescu: Va fi o perioadă extrem de complicată, avem nevoie de oameni profesionişti

Cristian Diaconescu, candidat independent la preşedinţia României, a subliniat duminică faptul că România este la un moment de răscruce.

„În primul rând, pentru un vot pentru o Românie respectată. Îi rog pe români să vină la vot, este un moment crucial, pe care îl vom trece ca ţară, ca familii şi ca cetăţeni. Fac acest apel pentru o atitudine civică cât se poate de aplicată, este un moment de răscruce, va fi o perioadă extrem de complicată, avem nevoie de oameni profesionişti care să ne reprezinte. Tot respectul pentru ceilalți candidați, pentru că și-au asumat un astfel de demers care este extrem de important”, a afirmat Diaconescu.

Update 11. Fostul președinte Traian Băsescu a votat

Duminică, fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut un apel către alegători, îndemnându-i să meargă la vot şi să aleagă opţiunea care reflectă dorinţele lor pentru viitor.

”Eu îi rog să vină la vot, nimic altceva. Şi să opteze pentru ce vor în continuare. Altceva nu am ce să le spun”, a afirmat Traian Băsescu.

Întrebat dacă va vota cu sufletul 100% pentru un candidat, Traian Băsescu a răspuns, râzând: ”Votez cum vreau eu”.

Update 10. Alina Gorghiu și-a exercitat dreptul la vot

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, preşedinte al PNL Argeş, a declarat că a votat „fără rezerve şi fără ezitări”.

„Am votat fără rezerve, fără ezitări, cu toată inima, acasă în Argeş, în Băiculeşti. Pentru mine primează familia şi siguranţa ei. Pentru asta am votat astăzi”, a scris Gorghiu pe Facebook.

Update 9. Mircea Geoană a votat

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a participat la procesul de votare și i-a îndemnat pe români să își exercite dreptul de vot.

„Alegerea e destul de clară. Sper că noaptea le-a fost un sfetnic bun celor nehotărâți. Îi așteptăm pe oameni în număr mare la vot.Suntem încrezători. Avem vremuri complicate. Avem de ales între pace și insecuritate. Criza economică bate la ușă. Sper să votăm și noi în mod digital în viitor”, a spus Geoană.

Update 8. Candidatul Elena Lasconi a votat

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, și-a exercitat dreptul de vot duminică la secția 426, situată la Colegiul Mihai Bravu din București. Președinta USR a declarat că a votat cu speranța unei „Românii pentru toți, nu doar pentru unii”.

Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem continua ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii”, a declarat Lasconi la ieșirea din secția de votare.

Update 7. Ministrul de Interne a votat

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat duminică, la Ploieşti, că a votat pentru un mandat prezidenţial bazat pe profesionalism.

,,Am votat cu încredere pentru exercitarea funcţiei prezidenţiale cu profesionalism, cu expertiză şi cu mult curaj”, a declarat Predoiu la ieşirea din secţia de votare.

Ministrul îi îndeamnă pe cetăţeni să iasă la vot.

„Am votat şi îndemn toţi să iasă la vot”, a afirmat oficialul.

Update 6. Eugen Tomac a votat

Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a exercitat duminică dreptul constituțional de a vota la o secție din București. Cu această ocazie, el a îndemnat cetățenii să se prezinte la urne și să își exprime votul.

„Am votat pentru o schimbare radicală, pentru o Românie care să rămână puternic ancorată în direcţia Vest. Nu vreau să facem un mare pas înapoi şi nici să devenim o gubernie rusească printr-un vot manipulat şi iresponsabil. Români, ieşiţi la vot! Astăzi ne decidem preşedintele, turul doi este acum, nu pe 8 decembrie”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Update 5. Kelemen Hunor și-a exercitat dreptul la vot

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a votat în această dimineață în județul Harghita, încurajându-i pe români să participe în număr cât mai mare la procesul electoral. În cadrul declarațiilor sale, Hunor a subliniat că România va avea un „președinte mult mai atent la realitatea românească”, făcând, posibil, o referire indirectă la călătoriile frecvente ale președintelui Klaus Iohannis în străinătate.

„Am votat vocea rațiunii. Vă îndemn să mergeți la vot. Sunt convins că vom avea un președinte care o să fie mult mai atent la realitatea românească. Avem nevoie de un președinte protector. Declinul democratic: cea mai importantă problemă a României. Românii să meargă la vot!”, a fost mesajul lui Kelemen Hunor, după ce a ieșit din secția de votare.

Update 4. Iohannis a refuzat complet să discute cu jurnaliştii

Gest incredibil al preşedintelui Klaus Iohannis. Şeful statului a votat duminică dimineaţă la Liceul Jean Monnet din Bucureşti, însă a refuzat apoi să răspundă la întrebările presei sau să ofere vreo declaraţie pentru români.

SPP-iştii l-au protejat pe şeful statului, care nu a spus decât un sec: „Vă doresc o zi bună! Poftiți la vot!”

Update 3. Alegeri prezidențiale. Candidatul la prezidențiale Călin Georgescu a votat

Candidatul independent Călin Georgescu a votat deja la alegerile prezidențiale. El susține că a votat pentru cei „umili”.

„Nu am votat pentru mine, ci pentru cei umiliți, care simt că nu contează în această lume. Votul nu e doar un simbol al democrației, e credință în oameni. Vreau să apăr linia neamului, uniți putem avea o lucrare unii cu alții și toți cu Dumnezeu”, a precizat acesta.

Update 2. Nicușor Dan a votat

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a votat în această dimineață la Școala Gimnazială Luceafărul, situată în sectorul 5 al Bucureștiului. Edilul a menționat că, pe lângă votul pentru alegerile prezidențiale, a participat și la referendumul privind măsurile de organizare financiar-administrativă a orașului.

Nicușor Dan a subliniat importanța acestor decizii pentru viitorul Bucureștiului și pentru eficientizarea administrației capitalei.

„Am votat si acum, la alegerile naționale, cum votez de 35 de ani, pentru democrație și pentru o direcție europeană. Am votat pentru referendumul local pentru ca Bucureștiul să fie un oraș modern, guvernabil, cu o alocare corectă a banilor”, a declarat edilul general.

Update 1. Ilie Bolojan a votat

Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a afirmat duminică, la secția de votare de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, că a votat.

Liderul județean a subliniat importanța alegerii unui viitor președinte care să sprijine dezvoltarea și integrarea țării în valorile europene, oferind un viitor mai bun cetățenilor. Acesta și-a exprimat încrederea că România va continua să progreseze, având la conducere oameni dedicați și responsabili.

“Am votat pentru un preşedinte responsabil, pentru o Românie modernă şi europeană”, a declarat Bolojan, imediat după vot.

Ludovic Orban și-a exercitat dreptul la vot

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminică, după ce a votat la alegerile prezidențiale, că a luat o decizie inedită: nu a votat pentru sine, deși numele său figura pe buletinul de vot. Totodată, acesta a lansat un apel către susținătorii săi să urmeze exemplul său.

Ludovic Orban și-a exercitat dreptul de vot duminică dimineața, în jurul orei 8:00.

„Este o situație inedită, o premieră. Am fost în postura de a nu mă vota pe mine însumi. Îi rog pe toți simpatizanții mei, pe toți cei care cred în mine, să facă ceea ce am făcut eu”, a declarat liderul Forța Dreptei.

Alegeri prezidențiale. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău a votat

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, deputat de Bistrița-Năsăud, a declarat că votul său în primul tur al alegerilor prezidențiale a fost orientat spre „experiență, responsabilitate și bun simț”. El a explicat că a ales un candidat capabil să gestioneze provocările actuale de pe scena internațională, precum conflictele armate din Ucraina și Orientul Mijlociu.

„Am votat pentru experiență, pentru responsabilitate, pentru bun simț. Am votat pentru un om care poate să facă față tuturor provocărilor prin care trece România. Vorbim de război la graniță, în Ucraina, de război în Orientul Mijlociu, de o perioadă complicată pentru lumea întreagă și pentru Occident. Am votat pentru un lider care are relații internaționale, care poate fi comandantul Forțelor Armate și care cred că poate să ducă România pe direcția corectă în acest context dificil. Prosperitate și siguranță sunt cuvintele care personalizează cel mai bine opțiunea mea, pentru că, da, avem nevoie de siguranță în primul rând. Dacă vom avea siguranță, vom avea și prosperitate”, a declarat Sighiartău la ieșirea de la urne.

Deputatul liberal i-a îndemnat pe cetățenii județului să participe la vot și să își exprime opțiunea într-un mod rațional.

„Îi îndemn pe toți bistrițenii să meargă la vot, să aleagă rațional și să nu caute candidatul perfect, pentru că acesta nu există. Să aleagă omul care este pregătit pentru a ocupa această funcție de o importanță majoră, cea de președinte al României”, a adăugat el.

Robert Sighiartău și-a exercitat dreptul de vot duminică dimineață, la secția de votare nr. 26 din municipiul Bistrița.