Premierul Ilie Bolojan a spus că alegerile pentru Primăria Capitalei s-au discutat de două ori în coaliție. S-a decis, în principiu, să aibă loc în noiembrie, dar nu s-a stabilit oficial data, pentru că nu au mai fost ședințe ale coaliției. Partidele ar trebui să se gândească să susțină un singur candidat. PNL a făcut sondaje, iar Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este printre cei mai apreciați și un candidat puternic.

Despre relația cu președintele, Bolojan a spus că este bună, comunică periodic și colaborează mai ales pe politica externă.

„Este o relaţie bună cu domnul preşedinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut şi avem o relaţie bună de colaborare, în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică şi consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus premierul României, joi seară, în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

Este posibil ca alegerile pentru București să fie în această toamnă, dar data exactă încă nu e decisă.

„Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti.”

Ilie Bolojan spune că la alegerile din București contează cine ia cele mai multe voturi din primul tur. De aceea, partidele din coaliție ar trebui să se gândească serios să susțină un singur candidat sau să găsească o formulă comună. Alegerea candidatului trebuie făcută pe baza sondajelor și a analizelor, nu întâmplător.

„În Bucureşti şi în alegerile locale strategia partidelor trebuie să ţină cont de tipul de alegeri. La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecinţă, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi.”

Premierul spune că PNL a făcut un sondaj pentru București. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are încredere mare din partea oamenilor și rezultate bune la primărie, fiind un candidat puternic. Alegerea lui ca posibil candidat se poate face după ce se stabilește data alegerilor.