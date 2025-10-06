Cea mai cunoscută destinație rămâne, fără îndoială, Castelul Bran, supranumit „Castelul lui Dracula”. Pentru turiștii care vor să experimenteze atmosfera Transilvaniei, organizatorii oferă mai multe tipuri de tururi.

Potrivit site-ului oficial, vizitatorii pot alege între mai multe tipuri de experiențe, în funcție de preferințe și buget. Biletul standard pentru intrarea în castel pornește de la 16 euro, în timp ce pachetele tematice oferă acces suplimentar la atracții speciale. De exemplu, pachetul Torture Chamber Pack, care include vizitarea camerei de tortură, costă 24 de euro, iar Secret Passage Pack, ce adaugă accesul în Time Tunnel, un tunel multimedia subteran, este disponibil de la 26 de euro. Pentru o experiență completă, există variantele Dracula’s Full Experience (33 de euro) și Dracula’s Ultimate Experience (37 de euro), care oferă acces prioritar „skip-the-line”, tur ghidat și intrare în toate zonele tematice.

Taxele de intrare variază în funcție de vârstă: adulții plătesc 28 de euro, seniorii de peste 65 de ani plătesc 22 de euro, iar copiii între 5 și 17 ani plătesc 16 euro. Cei sub 5 ani beneficiază de acces gratuit. Vizita durează între o oră și jumătate și trei ore, în funcție de ritmul fiecărui turist și de pachetul ales. Castelul este deschis între orele 9:00 și 18:00 în sezonul de vară (1 aprilie – 30 septembrie) și între 9:00 și 16:00 în sezonul de iarnă (1 octombrie – 31 martie), cu program redus lunea. Atmosfera gotică, decorurile tematice și experiențele interactive fac din Bran o atracție emblematică în perioada Halloween-ului, recomandată pentru vizitatori de toate vârstele.

Pentru cei care preferă un eveniment urban, Bucureștiul oferă numeroase petreceri tematice în cluburi și restaurante. De exemplu, Berăria H organizează una dintre cele mai mari petreceri de Halloween din oraș, iar biletul de acces, care include loc la masă și program artistic, costă aproximativ 49,9 lei.

Alte cluburi din Centrul Vechi oferă petreceri tematice cu prețuri variind între 25 și 70 de lei, în funcție de locație și artiștii invitați. În unele cazuri, accesul este gratuit, dar consumul minim obligatoriu sau mesele rezervate pot ridica costurile.

Pentru copii, există tot mai multe spații de joacă și centre care organizează petreceri tematice adaptate vârstei. În Alba Iulia, la Palatul Principilor Transilvaniei, copiii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani pot participa la o petrece de Halloween cu pizza, dulciuri premium și face painting.

„Dacă am ști să facem un teaser… de fapt, știm, dar nu ne putem abține să nu vă spunem tot! Avem Quest & Party la Palat – Halloween adevărat!, o petrecere tematică de neuitat, pe 31 octombrie 2025, între orele 17:00-22:00, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia! Ce-i așteaptă pe copii? O seară magică unde istoria Transilvaniei se împletește cu povești fantastice! Prințese, vrăjitoare, prinți, căpcăuni (și orice alt personaj vor ei să fie) sunt așteptați să petreacă împreună, implicați în activități și ateliere tematice, alături de alți invitați surpriză. Unde? Pornim de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia (parterul Palatului Principilor Transilvaniei) și explorăm întreg muzeul, până ajungem în Sala Transilvania – inima petrecerii! Ce include? Dacă e petrecere, vom avea și pizza, și limonadă, și dulciuri premium, și face painting, și platformă foto/video 360, și animatori, și câte altele – toate atracțiile principale ale evenimentului: atelier de pictat bostani pentru acasă, concurs de costume cu juriu legitim, probe distractive de viteză și îndemânare, tombolă cu premii garantate – produse din seria Povești la Palat! Pentru cine? Copii între 7 și 11 ani. Copii între 7 și 11 ani. Părinții îi aduc și îi preiau la final, lăsând aventura pe mâna celor mici! Locurile sunt limitate, așa că rezervați din timp! ”, informează organizatorii într-o postare realizată pe Facebook.

Cei care aleg să călătorească până la destinațiile din Transilvania sau la evenimentele mari din afara orașului trebuie să ia în calcul și costurile suplimentare. Transportul și cazarea pot ridica nota de plată, mai ales în weekendurile aglomerate.

În apropierea Castelului Bran, prețurile pentru pachetele turistice cu două nopți de cazare, masă și petrecere sunt de aproximativ 600-800 de lei de persoană, în funcție de confortul oferit.