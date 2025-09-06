Un control oftalmologic presupune examinarea completă a ochilor, de la măsurarea acuității vizuale până la verificarea presiunii intraoculare. Medicul specialist urmărește atât corectarea viciilor de refracție, cât și depistarea bolilor oculare care pot duce la pierderea vederii. Importanța acestor evaluări este cu atât mai mare cu cât bolile oftalmologice majore, precum glaucomul sau degenerescența maculară, evoluează mult timp fără simptome evidente.

Examinările nu se fac doar atunci când apar probleme vizibile de vedere. Specialiștii recomandă testele periodice pentru copii, adulți și vârstnici, pentru a depista din timp afecțiuni cu evoluție lentă.

Printre acestea se numără strabismul, ambliopia, glaucomul sau retinopatia diabetică. Intervenția medicală precoce poate preveni pierderea ireversibilă a vederii și menține calitatea vieții.

Un control oftalmologic complet este esențial și pentru persoanele cu boli generale, precum diabetul sau hipertensiunea. Aceste afecțiuni pot afecta retina și nervul optic fără ca pacientul să observe imediat modificări.

De asemenea, adulții care petrec mult timp în fața calculatorului sau la ecrane digitale au nevoie de monitorizare periodică pentru a evita suprasolicitarea vizuală.

După vârsta de 40 de ani, controalele regulate sunt recomandate pentru monitorizarea riscului de cataractă și glaucom.

În 2025, prețul unui control oftalmologic variază considerabil în funcție de tipul consultației, investigațiilor efectuate, dar și de clinica sau medicul specialist. O consultație generală se situează în prezent între 250 și 500 de lei, în timp ce investigațiile mai complexe, precum OCT (Tomografie în Coerență Optică) sau pachetele pre-operatorii, au tarife între 300 și 800 de lei. Intervențiile chirurgicale pot depăși aceste valori, în funcție de procedura recomandată.

Exemple de prețuri pentru consultații și investigații:

Consultație oftalmologică: 250 lei (medic specialist) – 300 lei (medic primar)

Consultație oftalmo-pediatrie (copii): 330–500 lei, în funcție de vârstă și specialist

Prescriere lentile de contact: 100–120 lei

OCT (Tomografie în Coerență Optică) pentru maculă sau nerv optic: 350 lei

Pachet cataractă: 300 lei, cuprinde biometrie, ecografie, microscopie speculară și OCT

Pachet glaucom: 350 lei, include câmp vizual computerizat, OCT nerv optic, gonioscopie și măsurarea tensiunii intraoculare

Exemple de prețuri pentru intervenții chirurgicale:

Tratament cu Laser YAG pentru cataractă secundară: 400 lei/ochi

Cross-Linking (tratament pentru keratoconus): 3.200 lei/ochi

Implantare inele corneene: 8.500 lei + costul inelului

Vitrectomie: 6.500 – 7.500 lei, în funcție de complicații

Costul final depinde și de tipul consultației: un control standard este mai accesibil decât o evaluare specializată pentru strabism sau diplopie. Alegerea clinicii și experiența medicului contribuie, de asemenea, la stabilirea tarifului.

Primul pas este anamneza, când medicul discută cu pacientul despre istoricul medical și simptomele resimțite. Urmează măsurarea acuității vizuale, prin care se verifică nivelul clarității vederii fiecărui ochi.

Testul de refracție stabilește dioptriile necesare pentru corectarea miopiei, hipermetropiei sau astigmatismului. În unele cazuri, medicul folosește picături pentru dilatarea pupilei.

Examinarea la biomicroscop permite analiza detaliată a structurilor oculare, inclusiv pleoapele, conjunctiva și cristalinul. Medicul verifică apoi fundul de ochi, evaluând retina, nervul optic și vasele sanguine.

Acest pas este important pentru diagnosticarea unor boli grave, precum retinopatia diabetică sau degenerescența maculară.

Măsurarea presiunii intraoculare, numită tonometrie, este obligatorie pentru depistarea glaucomului. Prin aceste etape, controlul oftalmologic asigură o imagine completă a sănătății ochilor și permite stabilirea unui tratament personalizat.

Prin aceste investigații, medicul poate identifica vicii de refracție precum miopia, hipermetropia, astigmatismul sau prezbiopia.

Corectarea lor cu ochelari sau lentile de contact previne disconfortul vizual și durerile de cap. Afecțiunile oculare severe, cum sunt glaucomul, cataracta sau degenerescența maculară, pot fi descoperite în stadii incipiente.

De asemenea, controlul oftalmologic detectează probleme precum strabismul și ambliopia la copii, dar și tumori oculare sau dezlipiri de retină la adulți.

Diagnosticul timpuriu este decisiv, pentru că multe dintre aceste boli nu dau simptome până în fazele avansate. Tratamentul început la timp protejează vederea și reduce riscul de complicații pe termen lung.