Intrarea sau revenirea copilului în colectivitate după vacanța de vară implică un risc crescut de transmitere a bolilor. Sistemul imunitar al copiilor, mai ales al celor de grădiniță sau clase primare, este în dezvoltare.

Adeverințele medicale solicitate la școală au rolul de a confirma că elevul este apt pentru studiu și nu prezintă boli contagioase.

Aceste verificări permit identificarea precoce a infecțiilor bacteriene sau a parazitozelor intestinale, frecvente la copii. În plus, evaluarea medicală oferă părinților siguranța că micuții pot participa la activitățile școlare fără risc pentru ei sau pentru colegi.

Pentru prevenirea răspândirii bolilor, părinții trebuie să obțină avizul epidemiologic, document obligatoriu pentru creșă, grădiniță, clasa pregătitoare, clasa I și primul an de liceu. Acesta atestă starea clinică a copilului și absența simptomelor de boală transmisibilă.

Mai exact, conform metodologiei din ordinul comun menționat, pentru a înscrie copilul la creșă sau grădiniță, părinții trebuie să prezinte:

adeverință medicală;

aviz epidemiologic;

dovada vaccinărilor.

Părinții care își înscriu copiii în clasa pregătitoare vor aduce documentele necesare de la medicul de familie sau de la cabinetul medical al grădiniței.

Medicul de familie sau cabinetul medical școlar eliberează documentele medicale necesare înscrierii copilului în colectivitate doar atunci când acesta începe un nou ciclu de învățământ.

Documentele includ adeverința medicală, avizul epidemiologic și fișa de vaccinări. Aceasta se aplică pentru creșă, grădiniță, clasa pregătitoare și clasa a IX-a, conform Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 2508/4493 din 2023.

La înscrierea în creșă sau grădiniță

Copilul trebuie să prezinte adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic și dovada vaccinării. Toate documentele sunt eliberate de medicul de familie.

La înscrierea în clasa pregătitoare

Dacă grădinița frecventată are cabinet medical școlar, se folosește fișa medicală a grădiniței și adeverința medicală eliberate de medicul școlar.

Dacă grădinița nu are cabinet medical școlar, părinții trebuie să prezinte adeverința medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu dovada vaccinării, eliberată de medicul de familie.

La înscrierea în clasa a IX-a

Dacă școala anterioară are cabinet medical școlar, se depun fișa medicală și adeverința medicală emise de medicul școlii.

Dacă școala anterioară nu are cabinet medical, părinții prezintă adeverința medicală de înscriere în colectivitate și dovada vaccinării, eliberate de medicul de familie.

Pentru a asigura sănătatea copiilor și pentru prevenirea răspândirii infecțiilor în colectivitate, medicii recomandă efectuarea unor analize medicale de rutină înainte de înscriere. Acestea permit depistarea timpurie a infecțiilor bacteriene și a paraziților intestinali. Iată principalele investigații și modul corect de recoltare:

Examenul exudat faringian

Scop: Depistează prezența bacteriilor la nivelul gâtului, care pot cauza faringite sau amigdalite.

Recoltare: Se face dimineața, înainte ca copilul să consume alimente sau lichide, deoarece acestea pot reduce cantitatea de bacterii detectabile.

Precauții: Este recomandat ca dimineața copilul să nu își spele dinții, deoarece pastele de dinți pot conține substanțe antibacteriene care influențează rezultatul.

Examenul exudat nazal

Scop: Permite identificarea bacteriilor patogene din căile nazale, inclusiv streptococi și stafilococi.

Recoltare: Se realizează dimineața, înainte de igienizarea nasului sau utilizarea picăturilor nazale.

Observații: În funcție de rezultat, poate fi necesară efectuarea unei antibiograme pentru a determina tratamentul adecvat.

Examenul coproparazitologic

Scop: Detectează paraziții intestinali, cum ar fi oxiurii, limbricii sau Giardia.

Paraziți frecvent întâlniți: Enterobius vermicularis (oxiurii), Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides (limbricii), Taenia solium și Taenia saginata.

Recoltare: Proba de scaun se colectează în coprocultorul special, fără mediu de cultură, pentru rezultate valide.

Principalele bacterii urmărite în exudate:

Streptococul de grup A – poate provoca faringo-amigdalite, otite și reumatism articular acut; este agentul etiologic al scarlatinei.

Streptococcus pneumoniae – face parte din flora orofaringiană normală, dar poate provoca meningită, sinuzită sau pneumonie.

Staphylococcus aureus – poate determina infecții ale căilor respiratorii superioare, pielii și țesuturilor moi.

Haemophilus influenza – implicată în infecții respiratorii superioare, amigdalite, epiglotite, otite, pneumonii și meningite.

Pe lângă analizele de rutină, părinții pot solicita examinări suplimentare, în funcție de nevoile copilului. Examenul oftalmologic este recomandat preventiv sau în cazul problemelor de vedere deja cunoscute.

Medicul pediatru poate orienta părinții și către alte investigații specifice, în funcție de istoricul medical al copilului. Prin respectarea acestor recomandări, riscul apariției focarelor de infecție în colectivități scade semnificativ.

Este important ca părinții să realizeze aceste analize înainte de începerea școlii sau grădiniței. Astfel, se asigură sănătatea copilului și siguranța colectivă, prevenind atât transmiterea bolilor, cât și complicațiile ulterioare.