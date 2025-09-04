Conform noilor reglementări, începând cu anul școlar 2025–2026, toți elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență de zi, vor putea beneficia de burse. Guvernul a stabilit trei tipuri principale:

Bursa de merit – 450 lei pe lună, destinată elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, inclusiv în sistem dual.

Bursa socială – 300 lei pe lună, accesibilă tuturor nivelurilor de învățământ, de la primar la profesional.

Bursa tehnologică – 300 lei pe lună, pentru elevii din învățământul profesional și dual.

Bursele de excelență olimpică sunt eliminate, iar sumele sus-menționate pot fi majorate de consiliile de administrație ale școlilor, dacă există resurse suplimentare din partea autorităților locale sau din alte surse legale.

Cea mai importantă noutate privește introducerea unei burse speciale pentru mamele minore. Valoarea acesteia a fost stabilită la 700 de lei pe lună, adică mai mult decât toate celelalte tipuri de burse.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că filosofia acestei măsuri este aceea de a le încuraja pe tinerele aflate în această situație să revină la școală. Potrivit acesteia, scopul nu este stimularea sarcinilor la vârste fragede, ci reintegrarea educațională și crearea de perspective pentru viitor.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de mame minore, o realitate care a influențat decizia Executivului. Guvernul consideră că sprijinul financiar poate fi un factor esențial pentru a menține aceste tinere în sistemul de educație.

Întrebată dacă acordarea celei mai mari burse pentru mamele minore nu ar putea fi interpretată ca o încurajare indirectă a sarcinilor la vârste mici, Ioana Dogioiu a respins această critică.

Ea a subliniat că Guvernul României încurajează mamele să revină la școală și că accentul trebuie pus pe importanța educației.

„Guvernul României încurajează mamele aflate în această situație să revină la școală. Haideți să o privim din partea cealaltă. Le încurajează să revină la școală, ceea ce este foarte important pentru viitorul lor”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Inițial, metodologia burselor a fost concepută diferit. Bursele de merit urmau să fie limitate la nivel de clasă, cu responsabilitatea de departajare lăsată la latitudinea școlilor. Ulterior, această prevedere a fost eliminată, iar bursele de merit au rămas reglementate unitar la nivel național.