Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a lansat duminică un apel la „avansarea reunificării naţionale”, în contextul în care Cheng Li-wun a fost aleasă noua lideră a Partidului Kuomintang (KMT), principala formaţiune de opoziţie din Taiwan, transmite Reuters.

Mesajul lui Xi, transmis în calitate de lider al Partidului Comunist Chinez, a fost adresat direct lui Cheng, care va prelua oficial funcţia pe 1 noiembrie.

Liderul de la Beijing a îndemnat KMT să „consolideze fundaţia politică comună” şi să „unească majoritatea populaţiei din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea şi dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naţionale”, potrivit agenţiei Xinhua.

Într-un răspuns prudent, Cheng a evitat orice menţiune directă privind o eventuală unificare politică, declarând doar că ambele maluri ale strâmtorii Taiwanului „aparţin naţiunii chineze” — formulare interpretată drept o referire la identitatea etnică comună, nu la suveranitatea statală.

Ea a pledat pentru „menţinerea păcii şi stabilităţii” şi pentru intensificarea „cooperării transstrâmtoare”.

KMT, partid tradiţional favorabil relaţiilor mai apropiate cu China, rămâne principalul interlocutor acceptat de Beijing, care refuză dialogul cu actualul preşedinte taiwanez Lai Ching-te şi cu partidul său progresist (DPP), etichetaţi drept „separatişti”.

Totuşi, procesul intern de alegere a noii conduceri a KMT a fost afectat de acuzaţii de dezinformare provenite din China. Susţinătorii contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat campanii online de discreditare.

Beijingul a negat orice implicare, afirmând că postările respective nu reflectă poziţia sa oficială.

Fostul candidat la vicepreşedinţie al KMT, Jaw Shau-kong, a avertizat că partidul trebuie să evite influenţa pro-Beijing, în timp ce purtătorul de cuvânt al DPP, Justin Wu, a declarat că există „semne clare de interferenţă chineză” în alegerile interne, acuzaţii respinse ironic de KMT. „Cine este acesta?”, s-au întrebat cei din partidul conservator.