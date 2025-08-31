Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat duminică, 31 august 2025, la ceremonia de bun venit pentru șefii delegațiilor sosiți pentru evenimentele summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS0, care va avea loc la Tianjin luni, 1 septembrie 2025.

Ceremonia de bun venit, ședința foto de grup și recepția ulterioară au avut loc la Centrul Internațional Meijiang. Președintele Rusiei a sosit în China la invitația președintelui Chinei, Xi Jinping, pentru o vizită oficială de patru zile. La Tianjin, Putin va participa la o reuniune a Consiliului Șefilor de Stat din statele membre ale OCS și la o reuniune în format OCS Plus. La Beijing, va avea loc o reuniune trilaterală a șefilor Rusiei, Chinei și Mongoliei și negocieri între Putin și Jinping.

Programul vizitei include și prezența președintelui Rusiei la evenimentele ceremoniale dedicate celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Japoniei militariste și sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit datelor oferite de Kremlin.

Cu o zi în urmă, liderul rus a oferit un interviu agenției de știri Xinhua, în cadrul căruia a vorbit despre rolul constructiv pe care OCS l-a jucat timp de peste 20 de ani în menținerea păcii și stabilității regionale, promovarea dezvoltării comune și a prosperității, precizânt, totodată, în ce aspecte ar trebui statele membre să consolideze schimburile și cooperarea.

Putin a reamintit că înființarea OCS înanul 2001 a întruchipat dorința comună a Rusiei, Chinei și a statelor din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan – de a consolida încrederea, prietenia și relațiile de bună vecinătate, pacea și stabilitatea în regiune. În ultimii ani, OCS a dezvoltat un cadru juridic solid și a stabilit mecanisme care facilitează o cooperare fructuoasă în domeniile politicii, securității, comerțului și investițiilor, precum și al legăturilor culturale și umanitare. India, Pakistanul, Iranul și Belarusul s-au alăturat OCS, iar țările partenere și observatoare care reprezintă diversitatea politică, economică și culturală a Eurasiei sunt, de asemenea, implicate activ în activități comune.

„Secretul unei astfel de atractivități a OCS este destul de simplu – este un angajament ferm față de filosofia creației, deschiderea către o cooperare egală, neorientarea împotriva țărilor terțe, respectul pentru caracteristicile naționale, originalitatea fiecărui popor”, a dezvăluit președintele Rusiei.

Pe baza acestor valori, spune el, OCS participă la construirea unei ordini mondiale multipolare mai juste, bazate pe dreptul internațional, cu rolul central de coordonare al ONU.