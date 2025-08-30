Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, se află în discuții cu aliații europeni pentru a permite contractorilor înarmați să ajute la construirea fortificațiilor în Ucraina. Acest plan ar putea face parte dintr-o strategie de pace pe termen lung pentru Ucraina.

Propunerea lui vine ca o soluție alternativă după ce a zis că trupele americane nu vor staționa în Ucraina. Contractorii americani ar putea fi desfășurați pentru a ajuta la reconstruirea apărărilor de pe linia frontului de luptă, la construirea de noi baze militare și pentru a proteja interesele companiilor americane. Prezența soldaților privați ar acționa ca un factor de descurajare pentru Rusia, descurajând-o să încalce un eventual acord de încetare a focului, potrivit The Telegraph.

Planul lui include misiuni de poliție aeriană, instruire și operațiuni navale în Marea Neagră. Detaliile finale ale planului ar putea fi anunțate în curând, după săptămâni de activitate diplomatică declanșată de discuțiile dintre Trump cu Putin. Principalele componente ale planului de securitate includ:

întărirea frontierei: forțele ucrainene ar apăra o frontieră întărită pe liniile frontului, așa cum ar fi convenit într-un eventual acord de pace;

contractori americani: fortificațiile de pe linia frontului și bazele din apropiere ar putea fi construite de contractori militari privați americani;

zonă tampon: unele națiuni europene au propus ideea unei zone tampon demilitarizate pentru a separa forțele ucrainene și ruse;

forță de reasigurare: o forță condusă de europeni ar putea fi staționată mai adânc în Ucraina ca o a treia linie de apărare.

Turcia ar conduce o misiune navală în Marea Neagră pentru a asigura rutele comerciale de transport maritim către și dinspre Ucraina. Misiunea, susținută de Bulgaria și România, ar conduce eforturile de deminare a apelor.

Turcia a blocat accesul în Marea Neagră atât pentru navele rusești, cât și pentru navele mai noi promise Ucrainei de aliații occidentali, în încercarea de a limita conflictul din zonă. România a cumpărat nave militare de la șantierele navale turcești, pregătindu-se să joace un rol mai important în regiune.

Misiunile de antrenament occidentale ar putea fi mutate în baze militare din vestul Ucrainei pentru a accelera procesul de reînarmare și reconstrucție a forțelor armate ucrainene.

Principala cerere a statelor europene este ca SUA să staționeze avioane de luptă și rachete în Polonia sau România, gata să răspundă la primele semne de agresiune din partea Rusiei. Oficialii europeni consideră că acest nivel de garanție din partea SUA ar face Rusia să se gândească de două ori înainte de a lansa un atac asupra trupelor lor staționate în Ucraina.

„Vom fi implicați din punctul de vedere al sprijinului. Îi vom ajuta”, a declarat președintele SUA, săptămâna trecută.

Oficialii europeni și cei americani au discutat despre posibilitatea ca un comandant militar american să supravegheze toate desfășurările în cadrul planului de pace. Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO, a fost menționat ca o posibilitate pentru acest rol.

Totuși, mai mulți oficiali sunt sceptici în privința unui acord de pace și a eficienței garanțiilor pentru a tempera Rusia. Moscova, care solicită Kievului cedarea unor teritorii extinse din estul Ucrainei, a respins deja ideea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean.