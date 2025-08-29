Economia americană a avansat într-un ritm mai puternic decât estimările inițiale, potrivit datelor publicate de Departamentul Comerțului. Produsul Intern Brut al Statelor Unite a crescut cu 3,3% în ritm anualizat, față de 3% anunțat anterior. Revizuirea în sus a surprins economiștii, care anticipau o creștere de 3,1% pentru trimestrul al doilea.

Consumul privat, considerat motorul principal al economiei, a fost ajustat la 1,6%, în creștere față de raportările inițiale. Totodată, investițiile în echipamente au urcat semnificativ, ajungând la 7,4%. Aceste evoluții indică o activitate mai intensă a companiilor, în pofida contextului economic incert.

Un impuls major a venit din cheltuielile pentru proprietate intelectuală, categorie ce include și investițiile în inteligență artificială.

Avansul acestui segment a fost de aproape 13%, de două ori mai mare decât se estima anterior. Această tendință arată interesul crescând al companiilor americane pentru tehnologii inovatoare.

Numărul cererilor inițiale pentru ajutor de șomaj a scăzut săptămâna trecută cu 5.000, ajungând la 229.000. Această evoluție indică o anumită stabilitate pe piața muncii, însă alți indicatori relevă o încetinire a angajărilor. Situația este influențată de tarifele comerciale impuse importurilor, care pun presiune pe companii.

Rata șomajului este estimată să crească ușor în luna august, ajungând la 4,3% de la 4,2% în iulie. Chiar și o variație mică este atent urmărită, având în vedere impactul pe care îl poate avea asupra consumului și asupra încrederii economice.

Analiștii subliniază că piața muncii nu dă semne de colaps, însă ritmul încetinirii poate deveni o problemă în lunile următoare. În ciuda scăderii cererilor de șomaj, companiile manifestă prudență în procesul de recrutare.

Profiturile corporative au înregistrat o revenire în trimestrul al doilea, ceea ce a adus un plus de încredere investitorilor. Cu toate acestea, efectele politicilor protecționiste continuă să apese asupra marilor jucători de pe piață. Administrația Trump a impus taxe vamale la cel mai ridicat nivel din ultimul secol.

Printre companiile afectate se numără Caterpillar, General Motors și retailerul Abercrombie & Fitch. Acestea resimt direct costurile suplimentare și incertitudinile legate de comerțul internațional. Creșterea economică generală nu reușește să elimine impactul negativ al barierelor comerciale.

Specialiștii atrag atenția că mediul de afaceri rămâne vulnerabil, chiar și în condițiile unei economii în expansiune. Costurile generate de tarifele vamale se reflectă atât în strategii de investiții, cât și în planurile de angajare.

În acest context mixt, Rezerva Federală este așteptată să reducă dobânda de politică monetară la următoarea reuniune din septembrie. Măsura ar fi menită să compenseze riscurile de pe piața muncii și presiunile asupra companiilor.

Inflația rămâne însă o preocupare pentru autoritățile monetare, ceea ce complică decizia privind nivelul dobânzii. Pe de o parte, o relaxare a politicii ar putea sprijini creșterea economică, dar pe de altă parte există riscul stimulării suplimentare a prețurilor.

Banca centrală se află într-un echilibru delicat, încercând să protejeze piața muncii fără a alimenta dezechilibre majore. Analiștii așteaptă semnale clare din partea Fed cu privire la direcția politicii monetare pentru finalul de an.