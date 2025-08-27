În mesajul publicat miercuri, Donald Trump a afirmat că „George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați în temeiul legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii”.

Președintele a adăugat că „Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest”.

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați în temeiul legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. … Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit Reuters.

Trump nu a precizat la care dintre fiii lui Soros se referea, dar în 2023, miliardarul a transferat conducerea Open Society Foundations către fiul său, Alex Soros, un susținător vocal al vicepreședintei Kamala Harris, contracandidata democrată a lui Trump în alegerile din 2024.

Nu este pentru prima dată când președintele SUA îl acuză pe Soros de acțiuni împotriva sa. În 2024, Trump a afirmat că finanțatorul ar fi fost implicat în condamnarea sa pentru acoperirea plăților către o actriță de filme pentru adulți, susținând că Soros controla procurorul care a instrumentat dosarul.

Atacurile recente vin și după ce, în ultimele luni, George Soros a fost din nou ținta preferată a dreptei americane, care îl acuză de sprijinirea mișcărilor progresiste și a protestelor împotriva administrației Trump.

Legea privind organizațiile corupte (RICO) a fost adoptată în 1970 pentru a combate crima organizată. Ea permite autorităților să deschidă acțiuni penale și civile împotriva grupurilor implicate într-un „model” de activități ilegale, precum spălarea de bani, mita sau traficul de droguri.

Pentru a demonstra o încălcare a legii RICO, trebuie probat că persoana acuzată a comis cel puțin două acte ilegale într-o perioadă determinată. În caz de condamnare, sancțiunile pot include pedepse severe cu închisoarea și amenzi substanțiale.

În mod tradițional, RICO a fost utilizată pentru combaterea mafiei, a cartelurilor și a rețelelor criminale. Criticii subliniază că apelul lui Trump la această lege în cazul Soros reprezintă o folosire politică a instrumentelor judiciare împotriva adversarilor.

George Soros, născut în Ungaria la 12 august 1930 sub numele de György Schwartz, este unul dintre cei mai cunoscuți filantropi din lume. Supraviețuitor al Holocaustului, Soros și-a construit averea în anii ’70–’80 ca finanțator și investitor.

În 2025, averea sa e estimată la 7,2 miliarde USD, după ce a donat peste 32 de miliarde de dolari către Open Society Foundations, fundație care sprijină proiecte pentru democrație, drepturile omului, educație și justiție socială. Din această sumă, 15 miliarde de dolari au fost deja distribuiți către diverse programe.

În ianuarie 2025, înainte de încheierea mandatului, președintele Joe Biden i-a acordat lui Soros Medalia Prezidențială a Libertății, subliniind contribuția sa la promovarea democrației și a drepturilor fundamentale în întreaga lume.