Florin Călinescu a spus în emisiunea „Ai aflat” cu Ionuț Cristache că, în calitate de participant la Revoluție, solicită corectitudine și respectarea dreptății în procesul electoral. El a afirmat că anularea turului întâi și fraudarea turului doi la alegerile locale au fost acțiuni abuzive.

„Nu știu ce zice Georgescu, dar omul a fost furat. Și Lasconi. Și banii cheltuiți”, spune Călinescu.

Totodată, l-a criticat pe Cătălin Predoiu, pe care l-a acuzat de „obrăznicie” ce trebuie oprită.

„Doresc ca cetățean care am fost la Revoluție, să se restabilească dreptate. Ei au anulat, au încălcat, au fraudat turul doi anulând turul întâi. Am ieșit în stradă la Revoluție și la Mineriada unu și doi din 91, dar am fost și la Comitetul Central, pentru că teatru mic era acolo. Această obrăznicie a lui Predoiu trebuie oprită cu obstinație” , spune Florin Călinescu.

O temă centrală a discuției a fost legată de eticheta de „pro-rus” pusă pe numele lui Călin Georgescu. Călinescu a întrebat direct care sunt dovezile, subliniind că, după luni de acuzații, nu s-a prezentat nicio probă.

Realizatorul emisiunii, Ionuț Cristache, a confirmat că nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan nu au adus argumente suplimentare. În acest context, Călinescu a declarat că Georgescu „a fost furat” prin anularea alegerilor prezidențiale și prin excluderea de la reluarea scrutinului.

„Florin Călinescu: Au trecut șapte, opt luni, Care este dovada? ” „Ionuț Cristache: Niciuna. A zis Nicușor Dan că nu are.” „Florin Călinescu: Care este dovada că Georgescu este pro-rus? ” „Ionuț Cristache: Asta tot. Ne-a zis și Bolojan că nu mai e nimic în plus.”

Florin Călinescu a afirmat că politicienii de astăzi nu dau dovadă de patriotism și a făcut o comparație cu Ștefan cel Mare. În opinia sa, atunci când se vorbește despre țară trebuie să existe demnitate și curaj, calități pe care nu le vede la actuala clasă politică.

„Este inadmisibil. Când vorbești de lucruri de țară trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Era și mic. Sus pe cal!”, spune actorul.

În privința președintelui Nicușor Dan, Călinescu a spus că acesta „pare un homeless” și că trebuia să fie mult mai ferm în apărarea intereselor României. El l-a criticat pentru lipsa de acțiune și l-a acuzat că este influențat de cercurile lui George Soros. Ca exemplu pozitiv, Călinescu a menționat președintele Croației, care și-a redus salariul și a vândut bunuri ale statului pentru a arăta solidaritate cu poporul.