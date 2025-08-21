Cătălin Drulă ar putea candida din partea USR pentru primăria Bucureștiului și spune că are susținerea lui Nicușor Dan. El a discutat cu fostul primar despre candidatura sa și planurile pentru oraș.

Drulă spune că vrea să continue proiectele lui Nicușor Dan și că au o relație bună, aproape de prietenie. Nicușor Dan a spus că poate face mai mult ca președinte decât ca primar, iar Drulă îi respectă viziunea.

El îl cunoaște pe Nicușor Dan din 2012 și îl consideră un om responsabil, care planifică pe termen lung.

„Îmi doresc să candidez, nu am avut încă deciziile forurilor interne, o să avem aceste proceduri. Am susținerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei. Pentru că vedem continuarea proiectului lui Nicuşor Dan în acelaşi fel, pentru că ne leagă o lungă muncă împreună, aş spune o relaţie foarte bună, aproape de amiciţie. (…) Ne respectăm reciproc munca. Pentru Nicuşor Dan Bucureştiul a fost proiectul unei bune părţi a vieţii sale şi nu îi este deloc indiferent cum va continua acest oraş, or e evident că felul cum va continua oraşul depinde şi de cine va fi primar. Noi vorbim destul de des, i-am spus: hai să avem o întâlnire, să discutăm puţin despre Bucureşti, i-am spus despre intenţia mea de a candida, am discutat un pic pe buget, pe planuri, pe ce se poate face în anii următori, pe implementarea referendumurilor. Dialogul dintre noi este unul vechi şi constant”, a afirmat, joi seară, Cătălin Drulă, la Euronews România.

Cătălin Drulă (USR) vrea ca USR, PNL și alte partide reformiste să aibă un candidat comun la Primăria Bucureștiului, ca să nu se împartă voturile. Și Ilie Bolojan (PNL) susține această idee.

Drulă spune că ar fi bine să fie vot în două tururi, dar dacă rămâne unul singur, alianța partidelor cu aceeași viziune devine și mai importantă.

El crede că PSD nu e o amenințare mare, dar există riscuri din partea partidelor extremiste, mai ales din cauza nemulțumirii legate de criza bugetară.

„Eu cred că ar fi bine să avem o candidatură comună, ştiu că şi Ilie Bolojan îşi doreşte să avem o candidatură comună PNL-USR, dar să ştiţi că aici poate mai e de discutat şi cu partidele reformiste mai mici, pentru că nu ar fi bine să spargem votul şi o mare parte din programul pe care îl au alte partide, noi îl putem prelua. Gândim la fel în termeni de oraşe moderne, de aer curat, de spaţii verzi, de o mobilitate modernă, aici e o mână întinsă pentru a discuta, ca să nu avem un vot fragmentat.Văd un parteneriat pe termen lung pe partea dreaptă. (…) Mai degrabă pe zona extremistă există un risc, inclusiv pe fondul acestei crize bugetare a statului care se resimte în buzunarele oamenilor şi există o nemulţumire.”

Cătălin Drulă spune că premierul Ilie Bolojan este încăpățânat și curajos și nu va renunța la reformele pe care și le-a propus.

El adaugă că problemele României nu au fost cauzate de Bolojan sau de alți lideri USR. Când a fost întrebat despre Sorin Grindeanu (PSD), Drulă a evitat să dea un răspuns, spunând că fiecare poate judeca singur.