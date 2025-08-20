Anunțul oficial al candidaturii lui Cătălin Drulă la funcția de primar general al Capitalei a fost făcut în direct la Digi24. Liderul USR a afirmat că beneficiază de susținerea lui Nicușor Dan și a vorbit despre negocieri în desfășurare cu partidele de dreapta. În acest context, fostul ministru al Transporturilor a precizat că există premise pentru o candidatură comună, deși în interiorul PNL deciziile nu au fost încă stabilite.

Cătălin Drulă a confirmat că intenționează să candideze la Primăria Capitalei și a subliniat că are acordul actualului edil general.

„Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan”, a declarat deputatul USR.

Potrivit acestuia, o colaborare cu Nicușor Dan ar asigura continuitatea proiectelor începute în timpul celor două mandate ale acestuia.

În intervenția sa, Drulă a explicat că Bucureștiul are nevoie de o strategie comună și de resurse financiare corect alocate. Fostul președinte al USR a afirmat că Nicușor Dan a transformat Bucureștiul într-un proiect central al carierei sale politice și consideră această candidatură un avantaj pentru Capitală.

El a adăugat că speră la un parteneriat prin care să fie realizate proiectele întârziate în oraș. Totodată, a menționat că Primăria Generală a fost lipsită de resurse, acestea fiind redirecționate către sectoare și către județul Ilfov, deoarece guvernele au perceput primăria ca pe un rival.

„Sper să facem un parteneriat și să facem lucrurile care au trenat în București. (…) Nicușor Dan și-a făcut din București un proiect al vieții sale politice, iar această candidatură o vede ca un avantaj pentru București. Sper să facem un parteneriat și să facem lucrurile care au trenat în București. Primăria Generală a fost secată de resurse care au fost împărțite la sectoare și la județul Ilfov pentru că guvernele au văzut că au un rival la primărie”, a precizat fostul președinte USR.

Deputatul s-a arătat convins că o colaborare pe partea dreaptă a eșichierului politic ar putea duce la un candidat unic, deși exclude varianta unei coaliții între partidele aflate la guvernare.

„Coaliția mi se pare mult, dar pe partea dreaptă cred că se poate”, a menționat Drulă.

În ceea ce privește PNL, Cătălin Drulă a descris situația ca fiind „neclară”. El a amintit numele primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, și al actualului primar general interimar, Stelian Bujduveanu, precizând că aceștia au fost activi în ultima perioadă. Deși nu a confirmat că sunt variante oficiale, fostul ministru al Transporturilor a sugerat că liberalii evaluează propriile opțiuni.

„La PNL e un pic neclară situația”, a comentat Drulă, adăugând că discuțiile sunt încă în desfășurare.

În opinia lui, șansele cele mai mari sunt pentru o alianță electorală între USR, PNL și câteva formațiuni mai mici, cu orientare de dreapta. O astfel de colaborare ar permite strângerea de voturi în jurul unui singur candidat cu șanse reale.

Întrebat despre momentul în care ar putea avea loc scrutinul, Drulă a precizat că discuțiile din interiorul coaliției de guvernare au vizat luna noiembrie.

„Nu cred că în primăvară pentru că Bucureștiul are nevoie de un lider care să fie validat electoral”, a explicat acesta.

Cătălin Drulă a detaliat intențiile sale politice în urma unei întâlniri cu președintele României. El a afirmat că a discutat atât despre proiectele rămase în derulare la nivelul Capitalei, cât și despre rezultatele referendumului inițiat de Nicușor Dan privind împărțirea bugetului între primăria generală și sectoare.

Deputatul a explicat că un astfel de demers ar fi posibil prin colaborarea dintre USR, PNL și alte formațiuni cu agendă comună.

„Îmi doresc să candidez. I-am spus și președintelui despre această intenție. Mai avem niște etape de parcurs și noi în USR, procedurile noastre interne, dar mai mult de atât, am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu o susținere a unui candidat comun din partea PNL și USR”, a declarat Drulă.

Potrivit acestuia, atât Dominic Fritz, liderul USR, cât și Ilie Bolojan, reprezentant al liberalilor, și-au manifestat interesul pentru o candidatură unică la București. Drulă consideră că aducerea mai multor partide în jurul unei singure candidaturi ar transmite un mesaj puternic în plan politic.

„Au spus-o și președinții celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, că își doresc acest lucru, să avem un candidat comun, poate și cu alte partide mai mici, care gândesc tot la fel, reformist. Cred că ar fi un semnal important să strângem aceste energii în spatele unei candidaturi. De aceea spun că mai este timp de parcurs până acolo”, a mai spus el.

Ulterior, Nicușor Dan a confirmat discuțiile purtate, menționând că acestea s-au desfășurat în contextul organizării viitoarelor alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei. Actualul edil a punctat că miza principală rămâne continuarea proiectelor și asigurarea unei guvernări locale stabile.