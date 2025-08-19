Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de astăzi, 19 august, au discutat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei. El a spus că implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială și că orice pace trebuie să fie justă și durabilă, menționând totodată rolul crucial al Europei.

Nicușor Dan a precizat că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, printr-o cooperare strânsă între Europa și SUA, subliniind că aceasta reprezintă o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. În final, el a afirmat că o Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii Republicii Moldova.

Potrivit spuselor sale, coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic instrument împotriva agresiunii Rusiei și că Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor dacă vrea cu adevărat să obțină pacea.

Președintele a arătat că sancțiunile trebuie menținute și, dacă este nevoie, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace și că trebuie asigurată întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți, România continuând să sprijine acest efort.

„Videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de astăzi au abordat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei. Principalele puncte pe care le-am subliniat: Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii. Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace. Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort. România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a scris acesta, marți, pe contul său de Facebook.

Tot astăzi, președintele SUA, Donald Trump a transmis public că unii lideri europeni nu privesc cu aceeași urgență ca el încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Trump a relatat că un lider european prezent la Casa Albă i-a propus ca o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să fie programată peste „o lună sau două”. Trump nu a spus clar despre care dintre liderii europeni prezenți la Washington a fost vorba. Declarațiile liderului american au fost făcute în cadrul unui interviu acordat Fox News.

El a precizat că a respins sugestia și a avertizat că până la acel moment numărul victimelor ar fi mult mai mare, insistând că discuțiile trebuie să înceapă imediat, „în seara asta”.