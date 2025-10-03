Munții Kaçkar din nord-estul Turciei au găzduit pentru prima dată în țară o etapă a prestigioasei serii UTMB World Series, unul dintre cele mai mari circuite de ultramaraton montan din lume. Evenimentul, desfășurat între 26 și 28 septembrie, a transformat regiunea Rize – Çamlıhemşin într-o scenă globală a anduranței, aventurii și excelenței sportive, reunind peste 1.800 de atleți din toate colțurile lumii.

Regiunea Mării Negre, recunoscută pentru relieful său spectaculos în formă de semilună, cascadele, pădurile dense și platourile verzi, s-a dovedit a fi un cadru ideal pentru competiții outdoor și turism de aventură.

Sub deviza „Wild is the Trail” („Sălbăticia este traseul”), Kaçkar by UTMB a fost organizat sub patronajul Ministerului Turc al Tineretului și Sportului, cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului, al Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), Agenției de Dezvoltare a Mării Negre de Est (DOKA) și al autorităților locale.

De la Marea Britanie la Africa de Sud, din Spania până în China, sportivi de top s-au aliniat la start pentru a înfrunta unul dintre cele mai dificile trasee din lume. Printre numele mari prezente s-au numărat Philipp Ausserhofer, Cole Campbell, Daniel Osanz, Sven Koch, Oğuzhan Emre Singer, Greta García Morán și Dioni Gorla.

Startul a fost dat de pe Platoul Ayder, cel mai cunoscut platou montan al provinciei Rize, unde localnicii i-au întâmpinat pe alergători în costume tradiționale, acompaniați de tulum – instrument autentic de suflat, aflat pe lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial.

Deși cursa de 100 km a fost anulată din cauza ninsorilor abundente și a riscurilor de siguranță, probele de 50 km și 20 km au avut loc, iar sportivii au demonstrat o rezistență remarcabilă.

La 50 km, victoriile le-au revenit lui Jasmin Nunige (05:21:52) la feminin și Cole Campbell (04:29:19) la masculin.

La 20 km, pe primul loc s-au clasat Beyza Güzel (02:28:25) și Mestan Turgan (01:59:20).

Ceremonia de premiere a avut loc pe 28 septembrie, încheind trei zile de competiție spectaculoasă.

Mai mult decât o competiție sportivă, Kaçkar by UTMB a fost o experiență care a îmbinat tradiția, natura și performanța. Traseele au urmat vechi drumuri de caravane și poteci de păstori, trecând prin comunități vii și sate străvechi, încărcate de legende.

Evenimentul a consolidat poziția Turciei pe harta mondială a ultramaratonului montan și a pus în valoare Marea Neagră ca destinație de top pentru turismul sportiv și de aventură.