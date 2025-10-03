Victor Ciutacu a confirmat parțial relatarea făcută de Dan Voiculescu, dar a subliniat că situația a fost prezentată incomplet. Jurnalistul spune că a mers la Voiculescu nu din proprie inițiativă, ci chemat pentru o altă problemă.

Cu această ocazie, a ridicat și subiectul salariilor angajaților, considerând că era firesc să se implice, chiar dacă nu avea responsabilitate directă în privința plăților.

Potrivit precizărilor sale, discuția purtată cu Dan Voiculescu a inclus și problema salariilor angajaților, deși atribuțiile directe privind aceste plăți nu îi aparțineau. El a arătat că a intervenit pentru ca angajații să nu fie lăsați fără veniturile de care aveau nevoie.

„Cum îl cheamă e un om corect și confirmă parțial. Da, m-am dus la el, dar chemat (pentru altă speță), nu autoinvitat. Da, l-am rugat să facă ceva pentru a plăti oamenilor salariile pentru care munciseră. Și care nu erau responsabilitatea mea”, a explicat Ciutacu.

În aceeași declarație, Victor Ciutacu a vorbit și despre propria situație financiară din acea perioadă. Acesta a explicat că a părăsit redacția Jurnalul Național cu mai multe salarii neîncasate, însă, în timp, și-a primit banii.

„Și, da, deși am plecat la România TV cu trei salarii neîncasate și am dat în scris că renunț la orice creanță, am primit eșalonat banii până la ultimul leu. Iar taxele către stat mi-au fost, de asemenea, achitate”, a declarat Ciutacu.

Prin această precizare, jurnalistul a dorit să arate că situația s-a rezolvat ulterior, chiar dacă inițial a acceptat să renunțe la drepturile sale salariale.

Contextul reacției lui Victor Ciutacu este dat de interviul pe care Dan Voiculescu l-a oferit lui Mihai Morar. Întrebat dacă a avut vreodată întârzieri la plata salariilor, Voiculescu a negat acest lucru, dar a amintit episodul legat de Ciutacu, considerându-l relevant pentru perioada de criză.

„Cel mai greu cu banii, îmi aduc aminte, de un episod legat de, cum îl cheamă pe cel de la România TV, Ciutacu, a venit la mine, a cerut să mă vadă, l-am întrebat «Care e problema, Victore?». «N-am bani de salarii». La Jurnalul era. Redactor-şef. I-am spus că asta nu se poate, orice e posibil, dar oamenii aceștia așteaptă salariul să se ducă la familii. Am chemat contabila și i-am dat imediat bani din altă parte ca să poată să își plătească salariile. El, și e un om corect, poate să recunoască acest lucru”, a spus Voiculescu.

Relatarea acestuia a fost ulterior nuanțată de Ciutacu, care a confirmat doar parțial varianta prezentată și a adăugat detalii suplimentare.