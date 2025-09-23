Directorul știrilor România TV a afirmat că nu urmărește obținerea de beneficii materiale, ci dorește corectarea unor informații false care circulă public. Chelemen a precizat că fostul deputat trebuie să dovedească în instanță că l-ar fi dus la Paris pe banii statului, alături de colega sa Simona Gheorghe și alți 20 de ziariști, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată.

„Nu sunt un procesoman și nici nu am nevoie de bani, dar nici nu-l pot lăsa pe Cristian Rizea să intoxice lumea. Îl duc pe Rizea în fața Instanței, iar banii obținuți pentru prejudiciul moral pe care mi-l aduce îi voi dona actelor caritabile ale Bisericii. Acest condamnat la închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani şi influențarea declarațiilor va trebui să probeze în instanță că m-a dus la Paris pe banii statului alături de colega mea Simona Gheorghe și de alți 20 de ziariști. Spre rușinea mea de francofon nu am reușit ajung NICIODATĂ la Paris, și nici în Franța!”, a spus Chelemen.

Chelemen a evidențiat erorile din materialele lui Rizea, inclusiv plasarea pozei altei persoane lângă cea a colegei sale atunci când vorbește despre el. El consideră că aceste afirmații nu sunt întâmplătoare și au rolul de a induce în eroare publicul.

„Rizea, care pretinde că m-a dus la Paris, mă cunoaște așa de bine încât lângă poza colegei mele a pus poza altei persoane atunci când vorbește despre mine. Și nu e o scăpare să zici că i se întâmplă oricui și o poți trece cu vederea. Atacurile, diversiunile și incitările persistă de o bună perioadă de timp”, a mai menționat directorul de știri de la România TV.

Chelemen a mai comentat acuzațiile la adresa colegei sale Laura Duta, care au vizat operații medicale și viața personală, explicând că acestea sunt falsuri și că persoana în cauză a depășit cu succes o boală gravă.

„Despre colega mea Laura Duta, acest deținut eliberat CONDIȚIONAT afirmă că și-a făcut operație de schimbare de sex. Colega mea a trecut printr-o grea cumpănă, a făcut un alt tip de operație și a învins o boală grea. Copilul colegei mele a fost afectat grav de această mizerie comisă de un deținut care nu înțeles nimic din șansa care i-a dat de către judecător atunci când l-a eliberat condiționat”, a mai scris el.

În final, Eugen Chelemen a menționat că orice prejudiciu cauzat de Rizea va fi reparat prin acte caritabile, accentuând caracterul non-material al acțiunii sale, și că fostul deputat va răspunde în instanță pentru faptele comise.

„Victor Ciutacu l-a învins definitiv în Instanță și se chinuie să-l execute. De pierdut, Rizea va pierde și de data aceasta pentru fapta pe care a comis-o pe persoană fizică în văzul tuturor. Dacă nu are bani, poate îl vor ajuta cei care îl finanțează și cred că le aduce beneficii. Îi dovedim în curând și pe cei care sunt beneficiarii operațiunii care încalcă grav legea!”, a încheiat Chelemen.

Separat, Victor Ciutacu, jurnalist, a câștigat definitiv procesul intentat împotriva lui Cristian Rizea și a altor persoane implicate în difuzarea afirmațiilor considerate defăimătoare. Procesul viza emisiuni și materiale online prin care Ciutacu era prezentat ca „unul dintre acoperiții din presă” și cu referințe la posibila pedeapsă cu închisoarea.

Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat recent recursul în procesul de „acțiune în răspundere delictuală” în care jurnalistul Victor Ciutacu se află în litigiu cu fostul deputat PSD Cristian Rizea, Geopol Internațional SRL – firma care deține licența postului Realitatea Plus – și cu jurnaliștii Anca Alexandrescu și Bogdan Muzgoci.

Decizia instanței, nr. 679, a anulat recursul declarat de pârâta Anca Alexandrescu împotriva deciziei Curții de Apel București din 21 aprilie 2023 și a respins, ca nefondate, recursurile formulate de Victor Ciutacu și Geopol Internațional SRL. Cererea privind cheltuielile de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru de 100 de lei, a fost de asemenea respinsă. Hotărârea este definitivă.

În urmă cu aproape doi ani, Curtea de Apel București – Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie – modificase decizia instanței de fond, dând dreptate jurnalistului Victor Ciutacu.

Soluția a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat pe fostul deputat Mihai Cristian Luigi (nume anterior Cristian Rizea) la plata a 8.000 de lei cu titlu de daune morale pentru afirmațiile făcute în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” din 6 noiembrie 2020, precum și pentru postările aferente pe pagina sa de Facebook.

Instanța a dispus și înlăturarea materialelor considerate ilicite, publicate de Rizea pe canalul său YouTube „Spovedania lui Rizea”, precum și a tuturor trimiterilor și referirilor la acestea. De asemenea, Geopol Internațional SRL a fost obligată să elimine aceleași materiale de pe Facebook, YouTube și site-ul realitatea.net. În rest, instanța a menținut dispozițiile sentinței civile apelate și a stabilit drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei la Curtea de Apel București.

Victor Ciutacu a chemat în judecată pârâții după ce postul Realitatea Plus a difuzat o serie de atacuri la adresa sa inițiate de Cristian Rizea, care anterior se refugiase în Republica Moldova pentru a evita executarea unei pedepse de patru ani și opt luni de închisoare.

Aceste materiale, sub denumirea „Spovedania lui Rizea”, au fost difuzate în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu și Bogdan Muzgoci. În cadrul emisiunii, Rizea a afirmat despre Victor Ciutacu că acesta este „unul dintre acoperiții din presă” și că „trebuia să facă pușcărie”.

La instanța de fond, Tribunalul București, Ciutacu a pierdut procesul, judecătorul respingând cererea ca neîntemeiată. În motivarea sentinței, publicată de rejust.ro, s-a arătat că dreptul la liberă exprimare al pârâților justifică ingerința în dreptul la viață privată al reclamantului, iar faptele acestora nu aveau caracter ilicit.

Judecătorul a apreciat că afirmațiile constituie dezbatere publică, iar jurnaliștii au manifestat îngrijorare cu privire la activitatea extra-jurnalistică a reclamantului și la pasivitatea autorităților statului.

Instanța a mai menționat că repercusiunile afirmațiilor nu erau iremediabile pentru Ciutacu, care ar fi putut explica public caracterul nereal al susținerilor sau sesiza organele de urmărire penală. Reclamantul nu a demonstrat însă că a solicitat drept la replică postului Realitatea Plus. Tot atunci, judecătorul a aprobat și tranzacția judiciară încheiată între Ciutacu și Bogdan Muzgoci, prin care aceștia au finalizat litigiul în mod definitiv și irevocabil.