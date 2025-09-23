Ministrul Florin Manole a explicat că orice decizie privind salariile va depinde de rezultatele rectificării bugetare. El a precizat că solicitarea de fonduri suplimentare va fi făcută în cadrul rectificării, dar discuțiile despre majorări vor începe după aceasta.

Această etapă este esențială pentru a evalua impactul primelor două pachete de măsuri asupra economiei și a bugetului.

„O să cerem bani în plus la rectificare, însă discuțiile despre majorări pot avea loc doar după rectificare, după ce evaluăm impactul primelor două pachete de măsuri”, a spus ministrul Florin Manole.

Ministrul a subliniat că, deși există disponibilitatea de a aloca fonduri suplimentare, analiza executării bugetare este crucială. Aceasta va determina cât de mult poate fi direcționat către creșterea veniturilor angajaților.

Florin Manole a arătat că este necesar un al treilea pachet de măsuri care să susțină atât economia, cât și piața muncii. Măsurile vizate includ stimularea ocupării tinerilor și încurajarea noilor investiții. Aceste inițiative sunt menite să creeze un cadru stabil pentru companii și angajați.

„Aș sublinia, totodată, că este extrem de necesar un al treilea pachet de măsuri care să stimuleze economia și să impulsioneze piața muncii. De exemplu, ne dorim să sprijinim ocuparea tinerilor, dar și să încurajăm noi investiții”, a spus Manole.

Acest pachet este discutat și cu reprezentanți ai sectoarelor cheie, precum energia, sănătatea și industria, pentru a identifica măsuri care să aibă efect concret.

Ministrul Muncii a mai spus că, înainte de implementarea măsurilor, trebuie realizată o evaluare detaliată a execuției bugetare. Aceasta va arăta ce resurse sunt disponibile și ce măsuri pot fi adoptate în siguranță. Coaliția de guvernare va analiza fiecare propunere pentru a decide câte dintre acestea pot fi implementate.

Ministrul a spus că tema a fost abordată cu reprezentanți din sectoarele energiei, sănătății și industriei, dar a subliniat că este necesară o evaluare clară a execuției bugetare și a efectelor primelor două pachete.

De asemenea, el a menționat că, în cazul unui consens în coaliție, se vor analiza posibilitățile de implementare a măsurilor propuse de Partidul Social Democrat pentru al treilea pachet economic, precum și capacitatea bugetului de a susține eventuale cheltuieli suplimentare.

„Colegii mei au discutat acest subiect cu reprezentanți din domeniile energiei, sănătății și industriei. Totuși, trebuie să evaluăm concret execuția bugetară și efectele primelor două pachete. Sperăm, dacă va exista consens în coaliție, să adoptăm cât mai multe, dacă nu chiar toate, măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru al treilea pachet de revenire economică, urmând ca apoi să analizăm capacitatea bugetului de a susține eventuale cheltuieli noi”, a mai spus ministrul.

Ministrul a precizat că adoptarea măsurilor va depinde de evaluarea resurselor bugetare disponibile și de analiza impactului primelor două pachete.