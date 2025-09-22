Potrivit lui Tudorel Toader, CCR are libertatea de a interpreta actele normative și prin prisma situației economice. El a amintit perioada 2009-2010, când măsurile de austeritate au fost validate la nivel european prin aceeași argumentație.

„Legea, în general se interpretează și se aplică, se elaborează chiar și în contextul socio-economic în care este adoptată, în care urmează să fie aplicată. Să ne amintim momentul 2009-2010, la criza din perioada respectivă. Acesta a fost argumentul pentru care anumite măsuri au fost declarate constituționale la nivel european. Curtea Constituțională din Germania spunea frumos și temeinic faptul că momentele de criză justifică chiar și un reviriment jurist-prudențial”, a explicat fostul judecător la Digi24.

El a subliniat că principiul invocat ar putea să cântărească și acum în favoarea legii adoptate de Guvern, care prevede schimbări importante în sistemul de pensii pentru magistrați.

Una dintre modificările esențiale aduse de noua lege se referă la creșterea graduală a vârstei de pensionare a magistraților. Tudorel Toader consideră această schimbare o soluție rezonabilă.

„Văzând proiectul de lege, citindu-l și recitindu-l, eram judecător când s-au pronunțat deciziile din precedent referitoare la statutul magistraților, văzând faptul că se propune majorarea treptată a vârstei de pensionare, acuma, sincer, mie mi se pare o măsură onestă și corectă și necesară”, a declarat acesta.

Astfel, prin ridicarea graduală a pragului de vârstă, legiuitorul ar urmări echilibrarea sistemului de pensii și limitarea presiunii bugetare, fără a elimina complet drepturile deja câștigate.

O altă schimbare vizată de lege privește modul de calcul al pensiei. Procentul actual de 80% din salariul brut ar urma să fie înlocuit cu 70% din venitul net. Fostul judecător CCR a explicat că aici se află principalul punct unde Curtea va trebui să decidă dacă se păstrează principiul constituțional.

„La cuantumul pensiei se trece de la 80% din brut la 70% din net. Curtea spune în deciziile precedente următorul lucru cu valoare constituțională: că pensia, cuantumul pensiei trebuie să fie cât mai aproape de salariul magistratului în activitate. Aici este marja de apreciere a Curții, dacă va considera că acest standard este îndeplinit”, a precizat Toader.

Această modificare este privită ca un test esențial pentru respectarea standardului de protecție a pensiei raportate la veniturile din timpul activității.

Curtea Constituțională urmează să dezbată pe 24 septembrie legea privind pensiile magistraților, împreună cu celelalte acte normative cuprinse în al doilea pachet de măsuri al Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar. Decizia CCR va fi decisivă pentru implementarea reformei, care face parte din angajamentele asumate de România în fața partenerilor europeni și internaționali.

Un verdict favorabil ar permite Guvernului să continue calendarul de ajustare a cheltuielilor bugetare, însă o respingere ar obliga Executivul să revină cu o nouă formulă legislativă. În acest scenariu, termenele asumate în fața Comisiei Europene ar putea fi puse sub presiune, iar procesul de consolidare fiscală ar suferi întârzieri.