Inspectoratul Național de Investigații din cadrul IGP din Republica Moldova, în colaborare cu procurorii PCCOCS, a organizat luni dimineață o amplă operațiune. Perchezițiile s-au desfășurat atât la adresele persoanelor vizate, cât și în anumite instituții penitenciare. Pentru siguranța acțiunii au fost mobilizați mascații din Brigada „Fulger”, dar și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției, vizate sunt peste 100 de persoane suspectate de implicare în activități cu scopul de a provoca dezordini în masă.

„Acţiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Percheziţiile au loc atât la figuranţii antrenaţi, cât şi în unele penitenciare”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea persoanelor vizate, precizând că vor reveni cu informații după încheierea acțiunilor.

În paralel cu operațiunea, Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor, a reacționat public. Acesta a susținut că perchezițiile au un scop politic și reprezintă o încercare de intimidare înaintea scrutinului electoral din 28 septembrie.

„În aceste clipe au loc percheziţii la colegii noştri din nord: conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. (…) Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic. Noi nu vom ceda. Stimaţi cetăţeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a scris Dodon pe o rețea de socializare.

În aceeași postare, liderul socialiștilor a precizat că printre cei vizați s-ar afla colegi de partid din nordul țării. Dodon a subliniat că acțiunile de luni dimineață au vizat conducători ai organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani.

Deși a invocat implicarea colegilor săi, Igor Dodon nu a precizat dacă perchezițiile ar fi vizat exclusiv membri ai Partidului Socialiștilor sau dacă au fost afectați și reprezentanți ai Blocului Electoral „Patriotic”, din care formațiunea sa face parte.

Publicația NewsMaker a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate, menționat în declarațiile lui Dodon, însă până la momentul redactării nu au fost transmise reacții oficiale. Totodată, aceeași sursă a adresat întrebări Inspectoratului General al Poliției pentru a confirma dacă persoanele la care a făcut referire fostul președinte se regăsesc printre cei vizați de perchezițiile anunțate.

Operațiunea și reacțiile apărute ulterior readuc în atenție tensiunile dintre partidele de guvernare și opoziție, în special în perioada premergătoare alegerilor. Ancheta autorităților continuă, iar rezultatele perchezițiilor vor fi făcute publice după finalizarea procedurilor oficiale.