În mesajul său, Valeriu Pașa a susținut că reprezentanții opoziției din Republica Moldova vor încerca să prezinte cazul drept o dovadă că procesul de vetting și actuala guvernare ar fi responsabile pentru moartea magistratului.

El susține că aceștia vor construi narațiuni potrivit cărora Diaconu ar fi fost o „victimă a regimului” și a unui vetting „crunt și inuman”, acuzând „regimul Maiei Sandu” de metode lipsite de umanitate.

Pașa a reamintit că Mihai Diaconu, fost judecător la Curtea de Apel, a fost implicat în judecarea minorilor reținuți în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, acțiune pe care acesta o consideră coparticipare la acte de tortură. Diaconu nu a trecut procedura de vetting și, recent, fusese pus oficial sub învinuire pentru trafic de influență, fiind trimis în judecată.

„Ce va fi pe toate telegramurile și în gurile opoziției ”pro-ruropene”? ”Dictatura galbenă mai face o victimă!”, ”Judecătorii se sinucid sub presiunile ciumei galbene!”, vor scrie toți șoriștii. Vor ”jăli omul”, îl vor prezenta drept victimă a vettingului inuman și crunt, al metodelor ”nicego celoveceskogo” a ”regimului Maiei Sandu”, a reacționat Pașa, conform Omniapres.

Valeriu Pașa a respins ideea că procesul de vetting ar fi contribuit la moartea acestuia, afirmând că Diaconu nu ar fi cedat din cauza rușinii sau a remușcărilor, ci pentru că și-ar fi pierdut posibilitatea de a primi mită și de a se îmbogăți fără a fi deranjat, ceea ce, în opinia sa, ar fi fost modul în care își exercita profesia, afectând vieți nevinovate și achitând infractori.

Pașa a subliniat că fostul magistrat nu fusese condamnat pentru faptele sale, ci doar exclus din sistem, și a afirmat că nu are compasiune pentru judecătorii și procurorii îndepărtați din funcție, deoarece aceștia cunosc bine consecințele încălcării legii.

În final, Pașa a acuzat opoziția, nominalizându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Ilan Șor și Renato Usatîi, de încercarea de a bloca lupta anticorupție, invocând argumente de tipul „nu-i omenește”.