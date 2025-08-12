În mesajul său, Valeriu Pașa a susținut că reprezentanții opoziției din Republica Moldova vor încerca să prezinte cazul drept o dovadă că procesul de vetting și actuala guvernare ar fi responsabile pentru moartea magistratului.
Moartea lui Mihai Diaconu stârnește reacții dure în Republica Moldova
El susține că aceștia vor construi narațiuni potrivit cărora Diaconu ar fi fost o „victimă a regimului” și a unui vetting „crunt și inuman”, acuzând „regimul Maiei Sandu” de metode lipsite de umanitate.
Pașa a reamintit că Mihai Diaconu, fost judecător la Curtea de Apel, a fost implicat în judecarea minorilor reținuți în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, acțiune pe care acesta o consideră coparticipare la acte de tortură. Diaconu nu a trecut procedura de vetting și, recent, fusese pus oficial sub învinuire pentru trafic de influență, fiind trimis în judecată.
„Ce va fi pe toate telegramurile și în gurile opoziției ”pro-ruropene”? ”Dictatura galbenă mai face o victimă!”, ”Judecătorii se sinucid sub presiunile ciumei galbene!”, vor scrie toți șoriștii. Vor ”jăli omul”, îl vor prezenta drept victimă a vettingului inuman și crunt, al metodelor ”nicego celoveceskogo” a ”regimului Maiei Sandu”, a reacționat Pașa, conform Omniapres.
Valeriu Pașa a respins ideea că procesul de vetting ar fi contribuit la moartea acestuia
Valeriu Pașa a respins ideea că procesul de vetting ar fi contribuit la moartea acestuia, afirmând că Diaconu nu ar fi cedat din cauza rușinii sau a remușcărilor, ci pentru că și-ar fi pierdut posibilitatea de a primi mită și de a se îmbogăți fără a fi deranjat, ceea ce, în opinia sa, ar fi fost modul în care își exercita profesia, afectând vieți nevinovate și achitând infractori.
Pașa a subliniat că fostul magistrat nu fusese condamnat pentru faptele sale, ci doar exclus din sistem, și a afirmat că nu are compasiune pentru judecătorii și procurorii îndepărtați din funcție, deoarece aceștia cunosc bine consecințele încălcării legii.
În final, Pașa a acuzat opoziția, nominalizându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Ilan Șor și Renato Usatîi, de încercarea de a bloca lupta anticorupție, invocând argumente de tipul „nu-i omenește”.
„Nu, omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat ”dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem. Mie nu-mi provoacă prea multă compasiune judecătorii și procurorii dați afară. Sunt toți juriști și știu mai bine ca oricine ce își asumă când încalcă legea”, a conchis el.