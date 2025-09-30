Își face sau nu Călin Georgescu partid? A fost întrebat foarte clar în urmă cu câteva minute. Iată ce răspuns a oferit fostul candidat.

Georgescu a oferit un interviu, luni seară, pentru emisiunea lui Marius Tucă, unde a discutat despre poziția sa față de eventuale inițiative politice și despre valorile pe care le promovează.

Călin Georgescu a precizat clar că nu cunoaște detalii despre formarea unui partid conservator în România și a subliniat că se află în slujba poporului român, afirmând că orice decizie pe care o va lua va fi făcută exclusiv în interesul cetățenilor.

„Nu cunosc, nu știu. Eu sunt în slujba poporului român, nu am altă opțiune, și funcție de cum comunic permanent cu poporul român, voi face un pas numai și numai în interesul poporului român”, a afirmat fostul candidat la prezidențiale.

Georgescu a clarificat că nu are intenția de a înființa un partid politic și că orice inițiativă de acest tip făcută în numele său nu îl privește.

Referitor la modul în care se vor împlini promisiunile sale, el a explicat că răbdarea și timpul sunt cei mai importanți „războinici” în atingerea obiectivelor pe care și le-a stabilit.

„Eu am spus foarte clar că nu am interesul (să-mi fac partid – n.red.). Cei care fac partide în numele meu, este treaba lor, eu nu am nicio treabă”, a spus Călin Georgescu. „În lumea asta, sunt cei mai mari doi războinici. Răbdarea și timpul”, a adăugat el, când a fost întrebat cum își va îndeplini promisiunile făcute românilor.

În ceea ce privește oamenii care l-au trădat, Călin Georgescu a spus că aceștia au făcut pact cu adversarii.

„Oamenii care v-au trădat n-au făcut ce au spus sau au făcut pact cu adversarii?”, a fost întrebarea moderatorului. „Cea de-a doua. Au făcut pact cu adversarii”, a răspuns fostul candidat la prezidențiale.

Despre demnitatea României, Călin Georgescu a spus că aceasta înseamnă suveranitate, autosuficiență și conștientizarea datoriei de a apăra tradiția, cultura și valorile naționale.

Georgescu a încheiat citându-l pe marele compozitor român George Enescu, subliniind că pierderea idealului echivalează cu pierderea sufletului, iar menținerea demnității presupune păstrarea acestuia.

(Ce înseamnă ca România să aibă demnitate, prin Călin Georgescu?) „Înseamnă ca România să fie o putere suverană și autosuficientă, să nu depindă de nimeni și să înțelegem, să conștientizăm că avem în fața noastră datorii istorice de a ne apăra tradiția, țara, cultura, muzica. Conchid spunându-vă ce a spus Enescu: Anii ridează fața, dar pierderea idealului ridează sufletul. Când ți-ai pierdut sufletul ai pierdut tot, or demnitatea înseamnă să-ți menții sufletul”, a mai spus Georgescu luni, 29 septembrie.

