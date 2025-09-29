Călin Georgescu revine cu un nou interviu incendiar, prin intermediul căruia îi asigură pe români că tăcerea sa din ultima perioadă nu înseamnă deloc că s-ar fi retras.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, în prezent trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a explicat la „Marius Tucă Show”, că faptul că a tăcut în ultima perioadă nu reprezintă o retragere și nici o predare. Georgescu spune că a preferat să vadă cum se așează lucrurile și cum trebuie să acționeze în continuare.

„A fost aceeași linie, faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi, nu există altă formă. În toată această perioadă pe care ați menționat-o, cu multe lucruri bune, dar și cu multe rele, aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit, vreau să le mulțumesc celor ce m-au jignit pentru că m-au înălțat și celor care m-au lovit pentru că m-am ridicat. (…) Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. (…) Era musai să se întâmple. Pentru întreaga societate română. E foarte important ce s-a întâmplat”, a explicat Călin Georgescu.

Cât despre candidatură, el lasă de înțeles că toată campania pentru prezidențiale și evenimentele ulterioare au meritat. Călin Georgescu s-a declarat totuși dezamăgit de contracandidații săi și de adversarii din mass-media, care nu au avut o poziție mai demnă.

Fostul candidat spune însă că a preferat oricum să se concentreze asupra poporului român și a suferinței acestuia, lucruri care l-au mobilizat în final.

„Știți cum e, nu am preferat o cale netedă ca să nu alunec. Dar știți, mi-aș fi dorit din partea celorlalți contracandidați, adversarii din media, să aibă o poziție mai demnă, nu a fost să fie. Așa că am rămas rezervat în sensul în care nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, m-am uitat înapoi cu iubire la poporul român, care suferă, și această suferință te întristează, te și mobilizează. Cel mai important lucru este să faci bine. Dacă ne-am uita la ce a făcut Constantin Brâncoveanu, binele în tăcere este o aspră poziție a creștinului curat. Cert este un lucru, că m-a interesat și mă interesează România care creează, nu România care cerșește, cum este astăzi. Nu ducem lipsă de resurse, ducem lipsă de libertate, și convingerea mea fermă este că poporul român trebuie iubit, nu condus, iubirea îl va conduce”, a adăugat Călin Georgescu.

Călin Georgescu susține că a fost trădat „foarte mult”, inclusiv de „oameni foarte apropiați”, și a precizat că va vorbi despre aceste aspecte atunci când va fi momentul potrivit.

De asemenea, Georgescu a afirmat că era necesar ca toate aceste lucruri să se întâmple și că, privind în urmă, fiecare atac și fiecare eveniment are propria semnificație. El a spus că își dă seama ce răni adânci au acei oameni pentru a recurge la asemenea acte și că are compasiune pentru suferința lor tăcută.

În opinia sa, întreaga acțiune a acestora este rezultatul frustrării care îi apasă puternic și al neînțelegerii faptului că, în continuare, acest comportament face rău tuturor.