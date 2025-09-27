Călin Georgescu are din nou probleme cu legea. A fost trimis în judecată de Parchetul General pentru că ar fi ajutat la o tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, împreună cu Horațiu Potra și alți mercenari.

Pe lângă acest caz, DIICOT confirmă că merge mai departe și o altă anchetă, începută în ianuarie 2024, după ce omul de afaceri Răzvan Leu l-a acuzat pe Georgescu că i-a luat „țeapă” de 1,1 milioane de euro. În acest dosar, e cercetat pentru înființarea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune.

Procurorii au trimis cereri de anchetă și în alte țări – Marea Britanie, Italia și Elveția – pentru a urmări banii.

Alături de Georgescu au fost reclamați și fostul ofițer de informații Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen și afaceristul Arena Massimiliano.

Plângerea penală spune că, în 2021, Răzvan Leu s-a întâlnit la Câmpulung Muscel cu Călin Georgescu, care era împreună cu Ionel Rusen. Georgescu i l-a prezentat pe Rusen ca pe un om de afaceri serios, cu relații și bani, capabil să ajute la obținerea unui împrumut mare. Împrumutul ar fi trebuit folosit pentru o afacere financiară – tranzacții cu cantități mari de aur, care urmau să se facă în Dubai.

Tentativa de a lua bani de la Răzvan Leu a continuat prin alte metode. După întâlnirile inițiale, Ionel Rusen i l-a prezentat lui Leu pe Massimiliano Arena, director la Wealth Bank Transfer LTD, ca să obțină un credit de aproximativ 6 milioane de euro.

Când Leu a văzut că nu primește creditul, și-a cerut banii înapoi. În 2022, Călin Georgescu și oamenii lui i-au spus că îi va primi printr-o companie din Elveția, dar nu s-a întâmplat. În 2023, Georgescu i-ar fi promis din nou că îi va restitui suma după ce va strânge fonduri pentru campania sa la alegerile prezidențiale din 2024.

Greșeala lui Georgescu a fost că i-a trimis lui Leu, chiar de pe telefonul personal, mai multe ordine de plată false, fără bani în spate. Aceste mesaje îl leagă direct de înșelăciune.

Plângerea mai arată că Ion Negoescu, prieten al lui Georgescu de peste 15 ani, s-a întâlnit de mai multe ori cu Leu în clădirea Senatului, pe vremea când era șeful serviciului care proteja informațiile secrete. Negoescu venise din Ministerul de Interne în 2017 și s-a pensionat în 2021. În trecut, prin 2007–2008, fusese adjunct la „Doi și-un sfert”, fosta structură de informații a MAI.