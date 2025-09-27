Rusia a acționat indirect prin intermediul unor politicieni moldoveni apropiați de Kremlin și al altor actori locali pentru a crea condiții favorabile declanșării unor proteste post-electorale, indiferent de rezultatul scrutinului. Potrivit informațiilor disponibile, ofițeri ai serviciilor secrete ruse ar fi instruit cetățeni moldoveni despre cum să provoace incidente și să transforme manifestațiile pașnice în acte de violență.

Kremlinul ar putea urmări astfel să orchestreze proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Rusia ar putea încerca să creeze o versiune „în oglindă”, organizată de la Moscova, a protestelor spontane pro-europene Euromaidan din 2014 din Ucraina, care au dus la înlăturarea de la conducere a președintelui pro-rus Viktor Ianukovici.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că această evaluare reprezintă un avertisment privind un posibil eveniment cu impact major, a cărui probabilitate nu poate fi determinată. Este la fel de posibil ca Kremlinul să nu adopte această strategie sau, chiar dacă o va încerca, să nu reușească să o pună în practică, precizează ISW.

Marți, 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat afirmații absurde potrivit cărora NATO ar plănui o invazie a Republicii Moldova – o narațiune menită să alimenteze frica, sentimentele anti-europene și anti-ucrainene în societatea moldovenească și să justifice comportamentul agresiv al Moscovei. SVR a susținut că „eurobirocrații de la Bruxelles” ar fi pregătiți să trimită trupe pentru a ocupa Moldova, pretinzând că forțele NATO se concentrează în apropierea frontierei și că o „debarcare” ar urma să aibă loc dinspre regiunea ucraineană Odesa pentru a intimida Transnistria. Mai mult, serviciul rus a afirmat fals că primele unități franceze și britanice ar fi deja sosit în zona Odesa pentru o astfel de operațiune.

SVR a continuat seria de dezinformări, susținând că exercițiile NATO desfășurate în România ar fi repetat în mod constant acest scenariu și că o invazie ar putea avea loc după alegerile din 28 septembrie. În același registru, SVR a acuzat Bruxelles-ul și Chișinăul că ar plănui „falsificarea masivă” a rezultatelor scrutinului, ceea ce i-ar determina pe moldovenii „disperați” să iasă în stradă pentru a „-și apăra drepturile”. Potrivit acestei versiuni, președinta Maia Sandu ar urma apoi să solicite desfășurarea trupelor europene în țară pentru a „impune dictatura”. Conform scenariului fabricat de SVR, forțele NATO ar putea pătrunde în Moldova la câteva săptămâni după alegeri, posibil pe 30 noiembrie, în perioada scrutinului pentru Consiliul Suprem al Transnistriei.

În realitate, SVR prezintă intenționat într-o manieră falsă prezența soldaților britanici și francezi în România, acolo unde participă la exerciții NATO de rutină, pentru a susține ideea unei invazii planificate pentru 30 noiembrie. Prin aceste afirmații, Kremlinul urmărește să plaseze anticipat vina asupra autorităților de la Chișinău pentru acțiuni pe care Rusia însăși intenționează să le întreprindă.

De asemenea, SVR a inserat probabil și narațiunea potrivit căreia eventualele proteste din Moldova ar izbucni „spontan”, cu scopul de a ascunde propriile pregătiri ale Rusiei pentru organizarea unor manifestații violente.

Serviciile secrete ruse ar fi instruit cetățeni moldoveni în Serbia cu scopul de a provoca tulburări și de a destabiliza situația din Republica Moldova. Procurorul-șef al Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale, Victor Furtună, a anunțat pe 22 septembrie că un grup, format în mare parte din tineri, a călătorit în mod repetat în Serbia pentru a primi pregătire din partea unor instructori străini în tehnici de destabilizare și provocare, inclusiv în metode de evitare a arestării și în utilizarea armelor de foc.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a precizat că o persoană „reprezentând un serviciu special rus” a coordonat direct aceste instruiri. Tot el a menționat că un ofițer al Direcției Generale a Statului Major General Rus (GRU) – implicat anterior în activități subversive în Uniunea Europeană, Asia și Africa – a supervizat „acțiuni de destabilizare în context electoral”.

Autoritățile moldovene bănuiesc că politicianul Ilan Șor, cunoscut pentru legăturile sale cu Kremlinul, ar fi finanțat operațiunea cu fonduri provenite din Rusia. Musteață a adăugat că ofițerul GRU a folosit canale de Telegram asociate cu Șor pentru a contacta cetățeni moldoveni implicați în planurile de destabilizare.

La rândul său, șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că și pe teritoriul Republicii Moldova au avut loc sesiuni de instruire susținute de cetățeni ruși. Potrivit lui Furtună, participanții la aceste activități ar fi fost plătiți cu aproximativ 400 de euro fiecare.

DOCUMENTE DE LA KREMLIN

Documente provenite de la Kremlin, datate primăvara anului 2025, ar fi detaliat planuri pentru organizarea unor provocări violente în Republica Moldova. Bloomberg a raportat pe 22 septembrie că a consultat documente ale Administrației Prezidențiale Ruse finalizate în primăvara lui 2025, care expuneau obiectivele și strategia Moscovei privind interferența în viitoarele alegeri parlamentare moldovenești. Conform acestor documente, Kremlinul urmărea să creeze impresia unei competiții electorale strânse, pentru a slăbi sprijinul acordat președintei Maia Sandu și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Tacticile menționate includeau recrutarea tinerilor din cluburi sportive și din rețele criminale pentru a provoca violențe în timpul alegerilor și pentru a genera proteste post-electorale. Planurile Rusiei prevedeau, potrivit surselor citate, organizarea de demonstrații prin care să fie cerută demisia Maiei Sandu dacă PAS pierde scrutinul sau contestarea rezultatelor ca fiind fraudate în cazul unui succes al partidului.

Bloomberg a mai relatat că doi oficiali europeni au afirmat că este „aproape sigur” că Rusia intenționează să implementeze majoritatea acestor planuri descrise în documentele Kremlinului.

