Traian Băsescu a explicat că, pentru a forța retragerea forțelor ruse din teritoriile ocupate, este nevoie ca Ucraina să fie dotată cu rachete capabile să lovească în adâncimea teritoriului rus, inclusiv zone precum Moscova și Sankt-Petersburg. În opinia sa, fără astfel de capacități ofensive, care să pună în pericol centrele de comandă și infrastructura rusă, șansele ca Moscova să se retragă rămân mult reduse.

Fostul șef al statului a conturat și un scenariu politic și teritorial dramatic pentru Rusia în cazul unei înfrângeri militare: un eșec pe câmpul de luptă ar putea declanșa o prăbușire politică și destrămarea efectivă a Federației Ruse. Traian Băsescu a subliniat că miza personală a lui Vladimir Putin este extrem de mare, deoarece pierderea statu-quo-ului imperial ar amenința direct poziția și puterea sa, ceea ce îl poate determina să recurgă la măsuri disperate pentru a evita un eşec total.

Printre aceste măsuri potențiale, Băsescu a atras atenția asupra riscului utilizării armelor nucleare tactice de către Rusia. El a prezentat ideea că Rusia nu ar ezita să folosească astfel de arme limitate pentru a preveni înfrângerea, menționând că acestea ar fi mai mici decât bomba de la Hiroshima, dar folosite în zone cheie pentru a provoca pagube maxime armatei ucrainene și infrastructurii.

„Ucraina are șanse să își ia teritoriile înapoi. V-aș da două răspunsuri. Nu știu dacă și Trump va spune același lucru. Dacă da, ar rămâne să vedem cum ar putea face acest lucru, să scoată armata rusă din teritoriile deja ocupate. Doar dacă SUA pun la dispoziția Ucrainei rachete cu care să lovească Moscova și Leningrad și să se asigure că Rusia nu folosește arme nucleare. Rusia nu ar ezita să folosească arme nucleare limitate”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Totodată, fostul președinte a amintit necesitatea ca SUA și aliații să asigure Ucrainei rachete cu rază mare de acțiune și să contribuie la prevenirea utilizării armelor nucleare de către Moscova.

De asemenea, Băsescu a ridicat incertitudinea privind pozițiile altor lideri internaționali, remarcând că nu știe dacă Donald Trump ar susține aceeași abordare privind dotarea Ucrainei cu astfel de capacități.