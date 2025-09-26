Toamna se dovedește a fi sezonul perfect pentru escapade de weekend și vacanțe scurte, iar românii au la dispoziție oferte de călătorie care nu le afectează bugetul.

Specialiștii din industria turismului arată că, odată cu scăderea numărului de turiști din perioada de vârf, prețurile pentru zboruri devin mult mai accesibile, transformând lunile de toamnă în momentul ideal pentru a explora Europa.

Platforma Kiwi.com, lider în domeniul travel-tech, a identificat mai multe destinații europene unde biletele de avion dus-întors costă sub 250 de lei, făcând posibile city break-uri de 3 până la 7 nopți în unele dintre cele mai frumoase orașe de pe continent.

De la romantica Veneție și eleganta Vienă, până la cosmopolitul Bruxelles sau spectaculoasa Budapesta, românii pot profita de ocazia de a descoperi culturi diferite fără să cheltuiască sume mari de bani.

Pentru românii care visează la romantism și istorie, Veneția rămâne o alegere de neratat. Cu tarife de la doar 184 de lei pentru un sejur de patru nopți, turiștii pot rătăci pe canalele înguste, pot traversa celebrul Pod Rialto sau se pot bucura de o pauză în Piața San Marco, totul cu un buget redus.

Eleganța vieneză și cultura bogată transformă capitala Austriei într-o destinație perfectă de toamnă. De la palate imperiale și cafenele cochete până la muzee și galerii de artă, Viena îmbină istoria cu modernitatea. Pe Kiwi.com, biletele dus-întors pornesc de la 220 de lei pentru o escapadǎ de patru nopți în octombrie.

Bruxelles cucerește prin celebra Grand Place, ciocolata și vafele sale renumite. Un sejur mai lung, de șase nopți, începe de la doar 194 de lei și le oferă românilor șansa de a descoperi atât partea istorică a orașului, cât și atmosfera sa cosmopolită.

Pentru cei care pornesc din Transilvania, Budapesta este la doar un pas și rămâne o destinație care nu dezamăgește niciodată. Arhitectura spectaculoasă, băile termale și viața de noapte animată fac din capitala Ungariei o alegere populară în orice anotimp. Zborurile dus-întors din Târgu Mureș pornesc de la 193 de lei pentru un city break de trei nopți.

Bijuterie a Mediteranei, Napoli oferă un amestec autentic de istorie, cultură și gastronomie. De la siturile arheologice din Pompei și peisajele spectaculoase ale Coastei Amalfi până la celebra pizza napolitană, orașul promite o vacanță completă. Cu tarife ce încep de la 218 lei pentru șapte nopți, românii care cǎlǎtoresc din zona Banatului pot combina relaxarea cu explorarea.

Aceste cinci destinații arată cât de accesibile pot fi vacanțele în această toamnă. Cu rezervări făcute din timp pe Kiwi.com, românii au ocazia să descopere orașe noi, să se bucure de experiențe autentice și să profite la maximum de timpul liber, fără grija bugetului.