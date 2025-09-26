Toamna, temperaturile sunt plăcute, iar prețurile mai accesibile decât în sezonul estival, ceea ce face această perioadă perfectă pentru plimbări prin oraș, vizite la muzee și descoperirea gastronomiei locale.

Costul unui astfel de city break depinde de mai mulți factori: transport, cazare, mâncare, activități și alte cheltuieli suplimentare. În România, românii aleg frecvent orașe mari precum Brașov, Cluj sau Sibiu.

Pentru un sejur de trei nopți într-un hotel de 3 stele, prețul mediu al cazării este în jur de 270 de lei pe noapte, dar poate urca și peste 400 de lei pentru locații mai confortabile sau central amplasate.

Transportul local, fie cu mașina, trenul sau autobuzul, poate adăuga între 50 și 150 de lei, iar mesele și gustările pentru trei zile costă aproximativ 150-300 de lei, în funcție de stilul de viață. Vizitele la muzee și alte atracții turistice mai pot adăuga 100-200 de lei, iar mici cheltuieli precum suveniruri sau transport de la aeroport pot ajunge tot la circa 100-200 de lei.

Astfel, un city break intern de toamnă pentru români se situează, în medie, între 1.200 și 1.900 de lei pe persoană.

Pentru city-break-urile în străinătate, costurile sunt mai ridicate și variază mult în funcție de destinație și tipul de confort dorit. Zborurile low-cost pentru capitale europene precum Milano, Roma sau Paris pot începe de la aproximativ 30 de euro, în funcție de cât de devreme sunt rezervate.

Un hotel de 3 sau 4 stele cu mic dejun inclus pentru trei nopți poate costa între 100 și 200 de euro, în funcție de oraș și locație. Mâncarea pe parcursul celor trei-patru zile poate adăuga între 60 și 120 de euro, iar transportul local și vizitele la atracții turistice pot costa încă 30-80 de euro.

Alte cheltuieli, cum ar fi transferul de la aeroport, bagajul suplimentar sau suvenirurile, pot ajunge la 20-50 de euro. În total, un city break european de toamnă poate costa aproximativ 500 de euro de persoană pentru o mini-vacanță decentă.

Printre cele mai populare destinații europene pentru city-break-uri preferate se numără Roma, Paris și Barcelona. Cei care aleg să viziteze Roma pot explora Colosseumul, Forumul Roman sau Vaticanul. Atmosfera vibrantă este completată de cafenelele locale și bucatele italiene, iar toamna este momentul ideal pentru a descoperi orașul fără aglomerația verii.

Totodată, Parisul rămâne o alegere clasică, care combină arta și cultura. Plimbările pe malul Senei, vizitarea Turnului Eiffel sau a muzeului Louvre, precum și explorarea cartierelor fermecătoare precum Montmartre oferă o experiență completă.

La rândul ei, Barcelona se remarcă printr-un amestec unic de plajă, arhitectură și viață urbană. Turiștii pot admira operele lui Gaudi, precum Sagrada Familia sau Parcul Güell, dar și să se plimbe pe faimosul bulevard La Rambla sau pe plajele însorite ale orașului. Gastronomia și piețele colorate adaugă savoare excursiei, iar vremea de toamnă este perfectă pentru a explora orașul fără temperaturile ridicate ale verii și fără aglomerația turiștilor.