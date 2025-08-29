Vacanțe mai ieftine pe litoral după jumătatea lunii august. Turiștii pot profita chiar și de pachete sub 200 de lei. Mai mult, programul „Litoralul pentru toți” stimulează vacanțele avantajoase și în perioada extrasezonului.

„Datele noastre arată că, după jumătatea lunii august, prețurile scad cu până la 10–20% față de perioada de vârf. În plus, numeroase unități de cazare atrag turiștii prin beneficii extra – de la mese incluse și acces la facilități de agrement, până la promoții last-minute. Este o perioadă ideală pentru cei care doresc să se bucure de mare la un preț mai convenabil”, transmit reprezentanții Travelminit.ro.

În această perioadă, litoralul românesc oferă alternative atractive pentru orice buget. În Mamaia, o noapte într-o cameră dublă la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus începe de la 280 de lei. Însă există și variante mai economice: 189 de lei pe persoană fără servicii de masă sau 230 de lei cu mic dejun. Cei care preferă un plus de confort pot opta pentru un hotel de 4 stele, unde tariful cel mai accesibil pornește de la 392 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Și Eforie Nord vine cu oferte avantajoase. O cameră dublă cu demipensiune este disponibilă de la 250 de lei pe noapte. În aceeași stațiune, o unitate de 3 stele costă de la 190 de lei fără mese incluse sau de la 317 lei cu mic dejun. Iar un resort de 4 stele, foarte solicitat, pornește de la 562 de lei cu mic dejun. În Eforie Sud și Venus, cele mai mici tarife se regăsesc la hotelurile de 2 stele, unde prețurile nu depășesc 190 de lei pe persoană pe noapte.

În Costinești, sejururile la pensiuni și vile încep de la 220 de lei pe noapte. Este, de asemenea, și alegerea preferată de tineri și grupuri. În Neptun-Olimp, pachetele la hoteluri de 4 stele pornesc de la 300 de lei pe noapte, cu acces inclus la plajă privată și facilități de wellness.

Chiar dacă sezonul estival se apropie de final, litoralul continuă să fie una dintre destinațiile favorite ale românilor. Conform Travelminit.ro, cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun-Olimp. Aici, pe lângă tarifele diminuate, hotelierii propun pachete dedicate familiilor și grupurilor de prieteni, menite să ofere un plus de valoare experienței de vacanță.

Pentru cei care nu și-au făcut planuri până la finalul lunii august, perioada aduce beneficii evidente. Printre acestea se numără costuri mai reduse și un litoral mai puțin aglomerat. Astfel, turiștii se pot bucura de un sejur mai relaxant și de un raport calitate-preț atractiv.

Totodată, Travelminit.ro promovează programul „Litoralul pentru toți”, care pune la dispoziție oferte speciale în extrasezon, stimulând astfel vacanțele avantajoase chiar și după încheierea verii.

Travelminit.ro se numără printre cele mai importante platforme de rezervări hoteliere din România. Reunește peste 10.000 de unități de cazare, de la hoteluri, pensiuni, apartamente la case de vacanță.

Platforma facilitează rezervări atât pentru vacanțe la mare și la munte, cât și pentru city-break-uri și sejururi de relaxare, oferind utilizatorilor acces la tarife competitive și la promoții sezoniere.