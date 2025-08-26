Ordinul de ministru publicat de Ministerul Educației stabilește că voucherele de vacanță vor fi acordate angajaților din educație care încasează un salariu net de cel mult 8.000 de lei. Acest plafon este raportat la salariul net aferent funcției de bază din luna în care se face acordarea.

Valoarea maximă a voucherelor este de 800 de lei, sumă care poate acoperi cel mult jumătate din prețul unui pachet turistic. Pentru a utiliza aceste tichete, angajații trebuie să achiziționeze un pachet în valoare de minimum 1.600 lei.

Tichetele se emit în format electronic și au o valabilitate de un an de la data la care sunt încărcate pe suportul electronic.

Documentul oficial reglementează și situația angajaților din educație care au contracte cu timp parțial. Pentru aceștia, voucherele se acordă proporțional cu norma de lucru. De exemplu, un profesor care are un contract cu jumătate de normă va primi jumătate din valoarea maximă, respectiv 400 de lei.

Această regulă urmărește echitatea între personalul încadrat cu normă întreagă și cel cu timp redus, raportându-se la suma de 800 de lei aferentă programului normal de lucru.

Pe lângă sprijinul oferit angajaților, voucherele de vacanță au și un rol economic important, stimulând industria turismului din România. Ele pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de servicii turistice interne, ceea ce înseamnă că sumele rămân în circuitul economic național.

Voucherele de vacanță sunt completate și anul acesta de programul „Litoralul pentru toți”. Campania se desfășoară pe parcursul lunii septembrie și aduce reduceri semnificative, de până la 60%, față de tarifele din vârful sezonului estival.

Inițiat în 2002, programul a fost gândit inițial pentru pensionari, studenți și persoane cu venituri mici, dar s-a extins rapid către publicul larg. Funcționează după regula „primul venit, primul servit” și, anual, atrage zeci de mii de români.

Potrivit lui Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT, programul contribuie la extinderea sezonului turistic și la creșterea accesibilității litoralului românesc. Majoritatea ofertelor includ cazare simplă sau cu mic dejun, dar unele agenții pun la dispoziție și pachete de tip pensiune completă sau all inclusive, destinate în special seniorilor.