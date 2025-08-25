Programul Rabla rămâne în 2025 singura excepție de la măsurile de austeritate, însă modificările aduse reduc semnificativ sprijinul pentru achiziția de mașini electrice. Deși persoanele fizice pot în continuare beneficia de ecotichete pentru înnoirea parcului auto, cei care mizau pe tranziția rapidă spre mobilitate electrică vor trebui să suporte o parte mai mare din costul noilor vehicule.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, Guvernul a suspendat toate evaluările și lansările de programe finanțate din PNRR și din fonduri publice până la sfârșitul anului. Singura excepție este Programul Rabla destinat persoanelor fizice, care a primit un buget de 200 de milioane de lei. Executivul motivează această decizie prin importanța înnoirii parcului auto și reducerea poluării.

Cea mai importantă schimbare adusă ghidului Rabla este reducerea drastică a ecotichetului pentru vehicule electrice și pe hidrogen. Dacă la începutul anului valoarea era de 37.000 de lei (aproximativ 7.400 de euro), acum suma se înjumătățește și ajunge la 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro).

Pentru celelalte categorii de autovehicule, valorile voucherelor rămân neschimbate:

10.000 de lei pentru mașini cu motor termic sau GPL/GNC și pentru motociclete;

12.000 de lei pentru vehicule hibride;

15.000 de lei pentru plug-in hibride și motociclete electrice.

Noul ghid păstrează regula conform căreia persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete într-o sesiune de înscriere, dar doar pentru achiziția a două mașini diferite. Acestea nu se pot cumula, ceea ce înseamnă că nu pot fi folosite împreună pentru a reduce prețul unui singur autovehicul nou.

Solicitanții trebuie să predea la casare un număr echivalent de vehicule uzate pentru fiecare ecotichet primit. Mecanismul de validare a dealerilor nu se schimbă, iar lista producătorilor aprobați rămâne aceeași, cu condiția semnării noilor contracte de participare.

În afară de reducerea voucherelor pentru mașinile electrice, restul regulilor programului Rabla rămân, în mare, identice cu cele din primăvară. Procedura de înscriere, criteriile de eligibilitate și mecanismul de casare nu au fost modificate.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va colecta observațiile publice privind proiectul de ordin. Lansarea efectivă a sesiunii Rabla pentru persoane fizice este programată pentru luna septembrie 2025, în limita bugetului de 200 de milioane de lei alocat pentru acest an.