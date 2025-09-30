UPDATE

În primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, marți, peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Fondurile alocate achiziției de autovehicule noi cu motoare termice (inclusiv GPL/GNC), motociclete și modele hibride s-au epuizat rapid, însă mai sunt disponibile ecotichete pentru cumpărarea vehiculelor electrice.

Marți, de la ora 10:00, a început sesiunea de înscriere pentru programul dedicat persoanelor fizice, care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin încurajarea achiziției de vehicule rutier nepoluante și eficiente energetic.

”În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice şi au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 20 de secunde”, a arătat AFM.

Până la momentul publicării comunicatului, mai mult de 2.000 de persoane fizice s-au înscris pentru a achiziționa vehicule plug-in hibride, motociclete electrice sau autovehicule complet electrice și cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Sesiunea de înscriere este în continuare activă și va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie, la ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

”Angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat, iar interesul manifestat de către cetăţeni confirmă importanţa şi necesitatea acestui program. Până în prezent, au fost rezervate sume semnificative din bugetul de 200 de milioane de lei, însă încă există fonduri disponibile pentru achiziţia de autovehicule electrice. Acest lucru arată atât eficienţa mecanismului de înscriere, cât şi dorinţa publicului de a participa activ la procesul de tranziţie către un transport mai prietenos cu mediul. Mă bucur că prin acest program sprijinim populaţia în procesul de înnoire a parcului auto naţional”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

După luni întregi de amânări, marți debutează noua ediție a programului Rabla, de această dată cu un buget limitat de 200 de milioane de lei. Ministrul Mediului a declarat că intenția sa este ca ediția din anul viitor să fie structurată diferit.

Înscrierile în program încep marți, la ora 10:00, și vor continua fie până pe 25 noiembrie, fie până la consumarea integrală a bugetului de 200 de milioane de lei, oricare dintre aceste situații survine prima.

„Știu că în alți ani s-au dat rapid voucherele. Asta a fost problema. În câteva secunde se dădeau zeci de mii de voucherele De anul viitor trebuie să gândim programe care să rezolve probleme structurale. Mă aștept să fie date rapid anul acesta, poate nu la electrice. Bugetul este de doar 200 milioane lei buget. Anul acesta doar atât s-a putut. E soluția de compromis pentru a putea lansa programul. Bugetul nu mai putea să suporte 600 milioane de lei. O să avem discuții ca în viitor din să fie disponibili bani din fonduri europene pentru masini electrice și hibride.”, a spus ministrul.

Din bugetul total, 80 de milioane de lei sunt alocate achiziției de autovehicule noi cu motoare termice — inclusiv GPL și GNC — precum și pentru motociclete și modele hibride.

Pentru achiziția de autovehicule electrice și alternative verzi — inclusiv modele plug-in hibride, motociclete electrice, vehicule complet electrice și cele cu pilă de combustie pe hidrogen — sunt prevăzuți 120 de milioane de lei.

Participanții români ai programului pot beneficia de ecotichete în funcție de tipul vehiculului achiziționat:

18.500 lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen

15.000 lei pentru un plug-in hibrid sau o motocicletă electrică

12.000 lei pentru un autovehicul hibrid

10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă

Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice care sunt fie cetățeni români, fie rezidenți în România.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul scos din uz trebuie să fie înmatriculat în România și să fi împlinit cel puțin 8 ani de la prima înmatriculare.

Fiecare participant poate primi până la două ecotichete într-o singură sesiune, câte unul pentru fiecare vehicul nou achiziționat.

Autovehiculul uzat trebuie să fie în stare de funcționare și apt pentru a fi casat.

Pașii pentru accesarea programului sunt următorii:

Crearea unui cont în aplicația PSIPAN, disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Încărcarea tuturor documentelor necesare în termen de 10 zile de la înregistrarea contului. Selectarea unui dealer autorizat care participă la program. Evaluarea dosarului de către AFM, proces care poate dura până la 20 de zile. Predarea și radierea vehiculului vechi în termen de 90 de zile de la aprobarea dosarului. Achiziționarea vehiculului nou, de asemenea în termen de 90 de zile.

Documentele necesare includ: