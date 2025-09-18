Pentru a evita amenzi sau alte complicații este esențial să verificați, înainte de a conduce, pe site-urile oficiale ale municipalităților sau pe paginile dedicate LEZ/ZBE din fiecare oraș, deoarece regulile se pot schimba destul de repede.

În România va avea loc o schimbare uriașă din 2026. Astfel că, șoferii care dețin autoturisme mai vechi de 15 ani, încadrate la norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau mai mici, ar putea să plătească impozite mai mari.

Se va merge pe principiului „poluatorul plătește”, iar taxele pentru aceste vehicule ar urma să crească chiar de două-trei ori față de nivelul actual.

În prezent, impozitul auto se stabilește după o formulă simplă: 10 lei pentru fiecare 200 cm³ ai cilindreei. Atunci când se va introduce criteriul privind norma de poluare, taxele se vor ajusta în funcție de vechimea mașinii și gradul de emisii.

Măsura este cerută de Comisia Europeană, care pune accent pe reducerea poluării, dar și pe corectarea deficitului bugetar.

Din 1 ianuarie 2025, Madrid a stabilit că vehiculele clasificate cu eticheta ambientală „A” (cele mai poluante conform DGT) nu mai pot circula în întreg teritoriul municipal.

Accesul neautorizat în ZBE constituie o infracţiune gravă, iar sancţiunea care se aplică este 200 euro sau 100 euro în caz de plată în termen redus.

Șoferii nu pot scăpa de amenzi, căci registrul şi sistemele de control sunt automatizate (camere + OCR).

Alte oraşe spaniole precum Barcelona, Bilbao, València au ZBE proprii, cu reguli şi tarife similare pentru intrări nepermise.

Din 2018, întreaga Regiune Bruxelles este zonă cu emisii reduse (LEZ), activă non-stop.

Interzise:

Diesel sub Euro 5 (deja din 2022),

(deja din 2022), Benzină sub Euro 2.

Amenzi:

350 € pentru vehicule neconforme,

pentru vehicule neconforme, 150 € pentru vehicule străine conforme, dar neînregistrate,

pentru vehicule străine conforme, dar neînregistrate, 25 € pentru date greșite la înregistrare.

Există excepții și posibilități de „day pass” pentru vehiculele neconforme, dar acestea sunt limitate, valabile pentru persoanele cu dizabilități sau riverani.

Începând cu 1 noiembrie 2025, Primăria din Roma va aplica noi interdicții de circulație în zona restricționată Fascia Verde, cu scopul de a îmbunătăți calitatea aerului și de a limita traficul vehiculelor poluante.

Ce vehicule sunt vizate:

Autovehicule pe benzină Euro 2 și Euro 3;

Vehicule diesel Euro 4;

Regulile care se vor aplica

Zona „Fascia Verde” va fi activă 24 de ore din 24, în fiecare zi, fără excepții de sezon, pentru vehiculele care intră în restricție.

Sunt planificate varchi telemetrici (porți de acces cu camere) pentru a monitoriza traficul; controlul automatizat va fi complet operativ în 2025.

Amenzi:

Nerespectarea regulilor în „Fascia Verde” costă între 163 și 658 euro .

. În caz de recidivă, poate fi aplicată și suspendarea permisului între 15 și 30 de zile.

Excepții/parcurs de tranziție:

Vehiculele istorice certificate sunt scutite de restricții, ca urmare a deciziilor judecătorești; beneficiază de libertate de circulație.

Există de asemenea măsuri intermediare: vehicule pe GPL sau bi-fuel pot avea acces în anumite condiții; sistemul „move-in” permite vehiculelor mai vechi un număr limitat de kilometri de circulaţie anual în zona restricţionată.

Berlin are o Umweltzone (zonă de emisii) activă în centrul orașului, delimitată de inelul S-Bahn, în care pot circula doar vehiculele care au un sticker verde („grüne Plakette”). Introducerea stickerului verde pentru accesul în această zonă s-a făcut din 2010.

Cine trebuie să aibă sticker și ce vehicule sunt vizate:

Toate autovehiculele (mașini, camioane) care intră în zona respectivă trebuie să aibă sticker verde. Vehicule diesel sub Euro 4 sau cele care nu corespund normelor de emisii pentru stickerul verde nu sunt permise.

Vehicule electrice și hibride plug-in cu înmatriculare germană sunt scutite de obligația stickerului verde. În cazul vehiculelor electrice străine, se poate folosi un sticker albastru „E-sticker” pentru a beneficia de excepția respectivă.

Unde este aplicată zona

Zona de emisii se află în interiorul inelului S-Bahn din Berlin (zona centrală), acoperind aproximativ 88 km². Semne rutiere indică hotarele zonei (semnul de intrare ‒ „Umweltzone”).

Costul stickerului și procedura:

Stickerul costă 5-6 euro. Dacă este comandat online și livrat, 6 €, în persoană direct de la autoritățile locale ~5 €.

Se poate obține de la autoritățile de înmatriculare (Registrierungsbehörde), centre de verificare a emisiilor (ex. TÜV, DEKRA), ateliere autorizate. Nu se cere prezentarea fizică a vehiculului, doar documentele de înmatriculare.

Amenzi și sancțiuni: