Guvernul Republicii Moldova a anunțat că linia electrică de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, menită să conecteze țara la rețeaua europeană, va fi construită cu fonduri americane.

Statele Unite vor asigura o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari. Premierul Dorin Recean a explicat că această sumă este suficientă pentru realizarea integrală a liniei, cu o lungime de 190 de kilometri, și a subliniat că alte două proiecte similare, Chișinău–Vulcănești și Bălți–Suceava, se află în diferite etape de implementare.

Șeful Guvernului de la Chișinău a menționat că aceste investiții vor permite Moldovei să își construiască adevărata independență energetică în doar patru ani, adăugând că linia Strășeni–Gutinaș va completa rețeaua de conexiuni de înaltă tensiune, facilitând legătura directă cu România și cu restul rețelei europene.

„Va conecta direct Moldova de România și de rețeaua europeană. Mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al Republicii Moldova.Dacă anterior nu s-a pus o cărămidă, nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj și amenințare, în doar 4 ani, datorită parteneriatelor puternice, Moldova își construiește adevărata independență. Astfel, după linia Chișinău-Vulcănești care va fi gata în acest an, urmează să mai avem 2 conexiuni de înaltă tensiune, una pe segmentul de nord al țării cu Bălți – Suceava care se afla la etapa de proiectare și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș”, a explicat Recean.

Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a precizat că proiectul va consolida rețeaua electrică moldovenească, va spori securitatea energetică a țării și va crea oportunități pentru companiile americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane.

Reprezentanții americani au explicat că proiectul va stimula investițiile în diverse sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologia informației și comunicațiilor, energia nucleară și stocarea în baterii.

De asemenea, sprijinul financiar de 130 de milioane de dolari urmărește consolidarea poziției Statelor Unite în industriile regionale critice și creșterea oportunităților de afaceri pentru firmele americane, promovând interesele economice reciproce și întărind relațiile bilaterale.

„Prin sprijinul specific al inițiativei noastre în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei. Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale”, au precizat reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a apreciat că linia Strășeni–Gutinaș, alături de proiectele Chișinău–Vulcănești și Bălți–Suceava, reprezintă un pas decisiv pentru securitatea energetică a Moldovei și va consolida cooperarea economică și energetică cu Statele Unite. Ea a subliniat importanța strategică a investiției pentru viitorul european al țării.

Proiectul Strășeni–Gutinaș rămăsese fără finanțare ca urmare a deciziei administrației Trump de a retrage sprijinul USAID.