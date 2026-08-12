Relațiile dintre Rusia și Republica Moldova se încing. Ambasada Rusiei lansează un avertisment către Chișinău

Ambasada Rusiei în Republica Moldova a lansat marți noi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău, după explozia unei drone de luptă în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Misiunea diplomatică susține că incidentul este folosit pentru deteriorarea suplimentară a relațiilor bilaterale. Reacția vine după ce Republica Moldova și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări, pe fondul consecințelor războiului din Ucraina asupra securității țării.

Ambasada Rusiei susține că reacția autorităților moldovene după incidentul de la Crocmaz ar urmări reducerea contactelor dintre cele două state. Potrivit NewsMaker, reprezentanții misiunii diplomatice ruse consideră că rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova reprezintă un nou pas în această direcție.

„Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele ruso-moldoveneşti, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federaţia Rusă ‘pentru consultări’ reprezintă un nou pas pe această cale distructivă”, susţine misiunea diplomatică rusă.

În același mesaj, reprezentanța diplomatică rusă a cerut autorităților de la Chișinău să nu adopte alte măsuri care ar putea amplifica tensiunile dintre cele două state. Ambasada afirmă că Moscova nu urmărește o confruntare cu Republica Moldova și susține că este pregătită pentru continuarea dialogului bilateral.

Ambasada rusă îndeamnă Chişinăul „să se abţină de la noi măsuri de escaladare”. Potrivit misiunii diplomatice, Rusia „nu urmăreşte confruntarea cu (Republica) Moldova, sub nicio formă” şi rămâne deschisă „dialogului constructiv, bazat pe respect reciproc”, dacă va exista „o voinţă similară” şi la Chişinău.

Incidentul care a declanșat noul schimb de acuzații s-a produs pe 9 august, în apropierea localității Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. O explozie a fost urmată de izbucnirea unui incendiu de vegetație, iar autoritățile moldovene au trimis echipe la fața locului pentru verificări.

Poliția a anunțat că au fost descoperite fragmente care, potrivit evaluărilor preliminare, provin de la o dronă de luptă. Inspectoratul General al Poliției a precizat ulterior că aparatul ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, un asemenea dispozitiv nefiind identificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că efectele exploziei s-au întins pe o rază de aproximativ 800 de metri. La unele dintre gospodăriile din zonă, suflul exploziei a provocat inclusiv spargerea geamurilor.

Șeful Guvernului de la Chișinău a legat incidentul de consecințele războiului din Ucraina și a condamnat conflictul declanșat de Rusia. Referindu-se la responsabilitatea pentru război, Vasile Tofan a declarat că „ştim cu toţii cine este agresorul”.

Reacția diplomatică a Chișinăului a venit pe 10 august, la o zi după explozia produsă în apropierea satului Crocmaz. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra securității statului moldovean.

În același context, Ministerul de Externe a anunțat rechemarea pentru consultări a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, potrivit informațiilor prezentate de NewsMaker. Decizia Chișinăului a determinat reacția Ambasadei Rusiei, care acuză autoritățile moldovene că folosesc incidentul pentru reducerea suplimentară a relațiilor bilaterale.