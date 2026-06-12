MAE a emis o alertă pentru români. Se schimbă regulile la granița cu Rusia din 15 iunie

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Federația Rusă, tranzitează zona sau intenționează să călătorească prin Estonia către Rusia. Autoritățile estoniene au decis modificarea programului de funcționare al punctului de frontieră Narva-Ivangorod, una dintre principalele căi de acces dintre cele două state. Schimbările intră în vigoare începând cu 15 iunie și vor afecta modul în care se poate realiza traversarea frontierei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia că autoritățile estoniene au decis modificarea programului de funcționare al punctului de trecere a frontierei Narva-Ivangorod.

Potrivit informațiilor comunicate de partea estoniană, începând cu data de 15 iunie, punctul de frontieră va funcționa după un program redus. Astfel, traversarea frontierei va putea fi realizată doar în intervalul orar 07:00-19:00.

Măsura vine într-un context în care controalele și condițiile de tranzit la frontierele dintre statele membre ale Uniunii Europene și Federația Rusă au devenit mai stricte în ultimii ani, pe fondul situației geopolitice și al măsurilor de securitate adoptate de autorități.

Pe lângă reducerea programului de funcționare, autoritățile estoniene au anunțat și o modificare importantă privind modalitatea de trecere a frontierei.

Începând cu 15 iunie, punctul Narva-Ivangorod va fi deschis exclusiv pentru circulația pietonală. Această decizie îi poate afecta pe cei care și-au planificat deplasări cu autoturismul sau alte mijloace de transport prin această zonă de frontieră.

Narva-Ivangorod reprezintă unul dintre cele mai cunoscute puncte de trecere dintre Estonia și Federația Rusă, fiind utilizat atât de cetățeni ai statelor din regiune, cât și de persoane care tranzitează zona în scop turistic, profesional sau familial.

În aceste condiții, MAE recomandă românilor să verifice cu atenție condițiile de călătorie înainte de plecare și să își adapteze itinerariile în funcție de noile reguli impuse de autoritățile estoniene.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români aflați în Federația Rusă beneficiază de sprijin consular în situațiile care necesită intervenția autorităților române.

Persoanele care se confruntă cu probleme deosebite, situații urgente sau evenimente neprevăzute pot contacta reprezentanțele diplomatice ale României folosind numerele de urgență puse la dispoziție de MAE.

Astfel, pentru asistență de urgență poate fi apelată Ambasada României în Federația Rusă la numărul +7 916 017 9882. De asemenea, cetățenii români pot solicita sprijin și de la Consulatul General al României la Sankt Petersburg, la numărul +7 931 299 1234.

Autoritățile române recomandă tuturor persoanelor care intenționează să călătorească în străinătate să consulte periodic informațiile oficiale publicate de Ministerul Afacerilor Externe și de misiunile diplomatice ale României.

În acest sens, MAE recomandă accesarea site-urilor oficiale ale instituției și ale reprezentanțelor diplomatice din Federația Rusă pentru informații actualizate privind condițiile de intrare, tranzit și ședere.

Totodată, ministerul reamintește că românii au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, un instrument care oferă informații actualizate despre condițiile de călătorie, recomandări de siguranță, date de contact ale reprezentanțelor diplomatice și alerte privind eventuale modificări ale regimului de circulație în diferite state.

Oficialii MAE subliniază că verificarea informațiilor înaintea unei deplasări este esențială, mai ales în contextul în care regulile privind traversarea frontierelor pot fi modificate într-un timp scurt de către autoritățile locale.